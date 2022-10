Acre estreia nesta terça no Brasileiro de Seleções de Vôlei Sub-18 – 2ª divisão

A delegação acreana desembarcou na capital fluminense nesta segunda-feira. De acordo com o treinador, a equipe se preparou durante dois meses no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), em Rio Branco (AC), com treinos três vezes por semana. Ele demonstra confiança em uma boa participação, apesar da inexperiência do elenco. Dos 12 atletas convocados, apenas um já participou de competição nacional.

– Estamos preparados e bastante confiantes de que vamos realizar uma boa competição. A maioria vai estrear em competição nacional. A gente veio para brigar para se classificar entre os quatro que vão para as semifinais – afirmou Alfredo Teles em entrevista ao programa Resenha Esportiva, da Rádio CBN Amazônia Rio Branco, nesta segunda.

Além da partida contra Goiás, a seleção acreana vai enfrentar também a seleção da Paraíba nesta terça-feira, jogo marcado para as 14h30 (de Brasília).