Acre tem três deputados que vão integrar ‘Bancada da Bala’, diz instituto; conheça

Um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz, aponta que no Acre, três parlamentares eleitos no pleito deste ano para Assembleia Legislativa e Câmara Federal vieram das forças de segurança e armadas. Em todo o Brasil, 103 novos representantes foram eleitos com esse perfil.

Eles vão integrar o grupo que é popularmente conhecido como ‘Bancada da Bala’.

São eles: Coronel Ulysses (União Brasil), eleito terceiro deputado federal mais votado, e Clodoaldo Rodrigues e Gene Diniz, ambos do Republicanos, e eleitos deputados estaduais.

Ulysses e Gene Diniz são policiais militares, já Clodoaldo é policial civil. Durante a campanha, Rodrigues foi alvo de uma operação da Polícia Federal para apurar ligação de campanha eleitoral com facções criminosas.

O Sou da Paz estuda dinâmicas das violências, do uso de armas no Brasil e desenvolve metodologias para tentar prevenir ocorrências de alguns crimes. Além disso, acompanha os índices de esclarecimentos de homicídio no país e nos estados, por exemplo. Para fazer o levantamento, foram consideradas as profissões que os candidatos informaram atualmente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também os empregos que eles tiveram no passado.

Ao site g1, o gerente do Sou da Paz, Felippe Angeli, disse que a maioria dos candidatos eleitos para a ‘Bancada da Bala’ são conhecidos por defenderem pautas como a da flexibilização de leis para armar a população.

“São candidatos e políticos em geral, que se beneficiam muito mais do status policial para benefício próprio. E aí embarcam nesse debate político, mais no campo dos costumes, mais ideologizado, mais próprio nesse campo do bolsonarismo [como são chamados os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL)] do que policiais que estão ali, de fato, se candidatando para representar suas corporações”, disse Felippe.