Um morador do município de Acrelândia, conhecido como Manoel, foi encontrado morto em um igarapé no distrito de Extrema, no estado vizinho de Rondônia.

O corpo foi encontrado na manhã deste sábado (22). As informações foram veiculadas nas redes sociais do radialista Jhonatas Reis.

A redação do ContilNet tentou contato com a Polícia do município que segue apurando as circunstâncias do ocorrido.

Imagem forte: