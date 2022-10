Alan diz que Bolsonaro terá mais de 70% dos votos do Acre: “Vamos dar uma surra”

Coordenador da campanha de Bolsonaro no Acre, o senador eleito Alan Rick foi o responsável pela vinda da primeira-dama Michelle Bolsonaro ao Estado, nesta terça-feira (11).

Na ocasião, o polítoco destacou os investimentos do governo federal para o Acre.

“Vamos lutar juntos pelo Acre, nosso Brasil e povo brasileiro. O Bolsonaro sancionou 78 leis para mulheres, auxílio emergencial de R$1.200 para as chefes de família, temos a casa Verde Amarela onde maior parte dos atendidos são mulheres, 85% dos títulos de terra são para mulheres, foram 800 creches no Brasil sendo duas aqui no Acre, redução no preço da gasolina. Quem fez? Bolsonaro. Reduziu ICMS, triplicou recurso do Fundeb, deu aumento aos professores, são algumas das conquistas do presidente, mas a maior delas é colocar nossa nação aos pés do senhor”, disse.

“No primeiro turno demos 62%, e agora no segundo turno vamos dar uma surra e eleger ele com mais de 70%”, finalizou.