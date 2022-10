Com hinos e orações, Michelle Bolsonaro é recebida no Acre; FOTOS E VÍDEOS

Políticos eleitos, fãs e militantes acolheram a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, com bandeiras e cartazes na Maison Borges, em Rio Branco.

O evento que tem por nome “Mulheres com Bolsonaro” iniciou por volta das 14h30, com orações e hinos, além de músicas de campanha do atual presidente, que disputa o segundo turno das Eleições no próximo dia 30.

O dispositivo foi composto pelo senador eleito Alan Rick – responsável pela agenda -, pelo governador Gladson Cameli, pela vice-governadora eleita Mailza Gomes e por outros políticos que foram vitoriosos nas últimas eleições, Eduardo Velloso, Roberto Duarte, Antônia Lúcia e Coronel Ulysses.

A apóstola Daise Costa abriu o momento com oração seguida de um momento de louvor, ocasião em que Michelle se mostrou emocionada.

A primeira-dama veio para o Acre acompanhada da ex-ministra da Família e senadora eleita Damares Alves.

Lurdinha, do grupo de apoio de Bolsonaro no Acre (B38), disse que é fã de Damares e que o grupo é apartidário e o objetivo é manter o presidente no poder.

“Uma pessoa não consegue aguentar tudo que ele está aguentando se não for forjado na fé, e ele pra mim é a presença viva de que a fé alcança o sucesso e eu tenho fé que o resultado será a reeleição”.

“O Brasil está mobilizado por entender o momento que vivemos. Essa é a hora de união e estamos aqui para dizer a senhora Michelle e seu esposo que estamos juntos e vamos vencer. Eu creio que a fé do presidente vem da sua fé, que é uma mulher guerreira e de muita luta. A bandeira do presidente é a família, que é a nossa também”, comentou pastora Deise Maria.

