Após concurso, IBGE recruta para mais de 10 mil vagas no país

Após realizar o seu concurso IBGE e outros processos seletivos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está descentralizando a seleção de temporários, para atuação no Censo Demográfico 2022, que segue em andamento. Atualmente, mais de 10 mil vagas estão abertas.

Há oportunidades em diferentes regiões do país. Em consulta realizada nesta segunda-feira, 24, pelo menos 14 estados contavam com vagas, sendo eles:

Acre;

Ceará;

Espírito Santo;

Goiás;

Minas Gerais;

Pará;

Paraná;

Rio Grande do Norte;

Rio Grande do Sul;

Rio de Janeiro;

Rondônia;

Santa Catarina;

São Paulo; e

Tocantins.

Em alguns etados, é possível conferir os municípios com vagas e os endereços, que os interessados devem comparecer, para a inscrição. Em outros, é possível conferir o número de oportunidades por cidade.

No Estado de São Paulo, por exemplo, haviam 8.506 vagas na manhã desta segunda-feira, 24. No Espírito Santo, 1.855 postos eram oferecidos, enquanto o Rio de Janeiro contava com seis oportunidades.

Por se tratar de seleções descentralizadas, o quantitativo de vagas pode ser alterado a qualquer momento, conforme preenchimento e vacância nos estados e municípios.

Boa parte das vagas oferecidas é para o cargo de recenseador, cuja escolaridade exigida é o nível fundamental. Com jornada de trabalho recomendável de, no mínimo, 25 horas, o salário é por produção e pode ser calculado no site do IBGE, por meio de um simulador .

Inscrições são presenciais e gratuitas

As inscrições para as seleções descentralizadas do IBGE são gratuitas e presenciais, nos locais indicados no site do IBGE .

Os candidatos passarão por um treinamento, antes de serem contratados para o trabalho de campo.

IBGE ajusta simulador de remuneração

Os recenseadores atuam com uma remuneração por produção, que é calculada por setor censitário, unidades recenseadas, tipo de questionário e registro no controle da coleta de dados.

Após atrasos nos pagamentos e reclamações dos temporários, o IBGE apostou em uma melhora na remuneração. Desta forma, o simulador dos ganhos foi ajustado e pode ser acessado pelos trabalhadores no site do Instituto .

Segundo o IBGE, foi desenvolvida uma nova versão da calculadora, após verificar que eram necessários ajustes significativos para melhor representar os valores pagos atualmente pela operação de campo.

“Os resultados da estimativa de produção apresentados pela primeira versão da calculadora se mostraram distantes dos valores efetivamente pagos a grande parte dos recenseadores”, disse o Instituto.

Após concurso, IBGE aposta em MEIs, aposentados e MP

Em busca de mais recenseadores para o Censo 2022, o IBGE simplificou o processo para seleção de trabalhadores.

Para conseguir concluir a coleta ainda este ano, está sendo permitida a contratação de Microempreendedores Individuais (MEIs) e aposentados do serviço público.

Em paralelo, o Instituto trabalha com uma Medida Provisória (MP), que deve ampliar o perfil dos contratados, incluindo, por exemplo, professores e funcionários públicos.

O intuito é evitar o atraso na divulgação dos dados no último dia do ano.

“Já estamos com uma busca ativa em campo e, paralelamente, temos aí uma medida provisória para que possa nos autorizar a fazer esse tipo de contratação e conseguir, com isso, concluir o Censo, que a gente sabe que é tão importante para o país”, afirmou o diretor de pesquisas do instituto, Cimar Azeredo, ao JN.