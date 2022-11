Após vitória, filho de Lula vira novo galã da web: “É solteiro?”

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente eleito na noite desse domingo (30/10), tomou conta das redes sociais após derrotar Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. Um detalhe sobre o petista, no entanto, tomou conta da web e mobilizou os internautas: Luis Claudio Lula da Silva, filho do político com a ex-primeira-dama Marisa Letícia.

Tudo começou quando Luis Claudio publicou vídeos e fotos comemorando a vitória do pai nas eleições deste ano. As imagens logo tomaram conta da web, e internautas comentaram sobre os atributos físicos do filho do político.

Luis Claudio é filho do presidente eleito com Marisa Letícia, que morreu em 2017 vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). O homem de 37 anos é formado em educação física e atua na área de marketing esportivo. “Fã de esportes, games, animes, filmes e comida!”, define Luis Claudio no perfil de suas redes sociais.

No Twitter, internautas muito falaram sobre a beleza do filho de Lula e questionaram se o rapaz tem namorada. “Gente, não conhecia o filho do Lula, solteiro?”, questionou um. “Lula, eu não quero picanha, eu só quero saber se seu filho Luís Cláudio está solteiro”, brincou outra.

“Ontem elegi Luiz Inácio Lula da Silva como PRESIDENTE do Brasil, hoje gostaria de eleger Luis Claudio Lula da Silva como namorado”, definiu uma terceira.