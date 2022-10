“A esquerda aqui teve uma derrota acachapante”, diz filha de Chico Mendes

“A esquerda aqui teve uma derrota acachapante”. A frase é de ngela Mendes, filha de Chico Mendes, reconhecido internacionalmente pela luta em favor da causa ambiental. Para ela, em entrevista ao Brasil de Fato, os povos da Amazônia precisam votar em pessoas que protejam mais a floresta.

Mesmo com a derrota ‘acachapante’ da esquerda, a leitura de ngela é que o bolsonarismo encolheu. “O bolsonarismo encolheu aqui no estado. Pouco, mas encolheu. A gente vem de um de uma conjuntura de mais de 70% de votos pro Bolsonaro em 2018. Percebe-se que uma parte do povo acreano tem uma consciência, tirou essa vergonha de votar nessa criatura”.

Mais comentários de ngela você confere no rodapé da coluna, com a estreia de uma nova nova seção, o bate-rebate.

Quem?

“Quem desmatou mais a Amazônia, Lula ou Bolsonaro? Entenda”. Reportagem do Valor sobre as queimadas. Depois do debate presidencial, eleitores de Lula e Bolsonaro apresentam diferentes gráficos para achar o culpado.

Outubro rosa

Com 6% empatado com Tocantins e Rondônia, o Acre teve a segunda pior cobertura mamográfica entre 2015 e 2021. Dados de um estudo idealizado pelo Instituto Avon.

Pesquisa

De acordo com a pesquisa, mais de 437 mil mulheres passaram por procedimentos quimioterápicos no país entre 2015 e 2021.

Petrônio Antunes

Com excelente performance à frente do Deracre, informações de corredores do Palácio apontam Petrônio Antunes como um dos nomes do Governo para ocupar a Seinfra. Se ele quer, ou se isso vai acontecer, só o tempo dirá.

Aleac

Com as próximas movimentações do Governo, muita coisa pode acontecer, e mudanças podem vir à tona, inclusive dentro do quadro montado, até aqui, à Aleac.

Marcus Alexandre

“A periferia de Rio Branco recebia o Marcus Alexandre com uma animação que era absurda”. Fala de um militante do PT.

66%

É o percentual de acreanos que está endividado, de acordo com pesquisa Fecomércio/AC.

Antônia Lúcia

Quem sabe, sabe. Antônia Lúcia se movimentou como ninguém por um mandato, nem que fosse provisório, ganhou 120 dias na Câmara após afastamento de Alan Rick, garantiu R$ 2,5 milhões via fundão, e se elegeu.

Não descola

Agora, como deputada federal em exercício e eleita para o pleito a partir de 2023, não descola de Michelle Bolsonaro e do primeiro escalão das mulheres do Governo Federal.

Movimentou

Com um mandato de 120 dias que ainda nem acabou, Antônia Lúcia já movimentou mais capital político que muitos deputados federais em quatro anos de mandato.

Bate-rebate

-Angela Mendes: povos da Amazônia precisam começar a votar em defensores da floresta em pé…

– … Angela é filha de Chico Mendes.

-Durante entrevista ao Brasil de Fato, disparou: “Mesmo que o Lula seja eleito, os desafios são grandes, né”…

-… E completou: “Em qualquer cenário a gente não terá vida fácil”.

– Para ela, o bolsonarismo no Acre diminuiu. Mas diminuiu mesmo? 100% dos representantes do Congresso são simpatizantes do presidente.

-A esquerda, com o bolsonarismo em alta, tinha dois deputados federais: Perpétua Almeida (PCdoB) e Leo de Brito (PT).

– Destaque na CNN: “Pros repassa mais de R$ 18 milhões a candidatos com votação inexpressiva”…

-… A votação do partido no Acre e mais 12 estados é citada na reportagem.

– Não foi só o Acre que renovou a maioria absoluta no Congresso…

– … Estadão aponta que no Amapá, Roraima e Sergipe viveram movimento parecido.