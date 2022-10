Blog do Ton: Com olhos do país voltados para o agro do Acre, Edivan tem comemoração dupla

58 anos de idade, 34 anos de carreira: esses são os números comemorados por Edivan Azevedo nesta sexta-feira (14). A data quase coincide com o amplo destaque que o agro acreano teve na imprensa nacional: entre um e dois dias atrás, a reportagem intitulada “Berço do ‘governo da floresta’, Acre se volta para o agro” tomou conta dos grandes sites.

Dentre os destaques trazidos na publicação, a de que o agro cresceu: no estado, são atualmente quatro bois por habitante. E o homem que está à frente dessa transformação é Edivan. Suas gestões ficaram marcadas por dois momentos, que são também o número de passagens pela Sepa como secretário: na primeira, comemorou a conquista do status Acre Livre de Aftosa sem Vacinação com Reconhecimento Internacional e reestruturação do Idaf.

Já na segunda, o carro-chefe é o projeto MECANIZAR +, que está levando ações de destoca, mecanização agrícola e açudagem para mais de 2 mil agricultores familiares em todo o Estado ainda esse ano.

Para os próximos 4 anos, a meta é atender 10 mil agricultores familiares em todo o Acre, graças às ações do projeto. Isso me faz lembrar o que disse Gladson durante sua campanha rumo à reeleição: o melhor vem agora. O agro comemora.

