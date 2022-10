Blog do Ton: mais forte em 2023, Adailton revela meta ousada para próxima eleição

“Além do nosso foco na defesa da saúde e dos servidores, vamos buscar fazer um bom mandato, com boa articulação, e fortalecer o nome do Jenilson à prefeitura de Rio Branco”. A fala é do vereador e deputado estadual eleito, Adailton Cruz (PSB-AC).

Representando com maestria os profissionais da saúde, o futuro deputado estadual do Acre ainda se recupera do intenso processo de campanha, mas não parou de trabalhar; afinal, a saúde não para.

Como essa eleição passou mas ninguém nega que não pense na próxima, Adailton já deixou claro: se Jenilson quiser se candidatar à prefeitura, pode contar com ele. “A ideia é formar um bom time”, diz Adailton – e disso ele entende, sua excelente trajetória nos sindicatos, conselhos e cargos públicos são prova disso.

Jenilson pode até ter saído sem mandato destas eleições, mas ganhou grandes amigos. E quem tem amigos de verdade, tem tudo.

Calegário

De volta ao solo acreano, o deputado estadual Fagner Calegário (Podemos) esteve em Brasília e fez o que a bancada federal poderia – ou deveria – fazer: bater nas portas que precisam ser batidas para que o Governo Federal olhe, com carinho, para a BR-364. Calegário gosta de trabalhar e a população precisa de representantes assim.

Tião Bocalom

Precisa ser comemorada a notícia de que o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou na manhã desta terça-feira (18), decreto que institui a política pública de combate ao assédio moral no âmbito da Prefeitura Municipal. Isso mostra preocupação com o tema. E a tentativa de implantar políticas que coíbam as práticas.

Indústria

Um levantamento afirma que, no Acre, a indústria deve ser um dos setores mais beneficiados com a implantação do sinal 5G em Rio Branco. À frente desse setor, o competente José Adriano.

Corrigir

Um dos problemas que Gladson deve corrigir nesta nova gestão é dividir de forma igualitária o bolo com seus aliados. Na gestão passada, isso foi tema de brigas e mais brigas.

Não é a única

Essa Secretaria da Mulher não é a única mudança pensada por Gladson. Muita coisa a ser noticiada nos próximos dias, até dezembro.

Indefensável

Na política, é complicado defender o indefensável. Bolsonaro usou um termo infeliz para se reportar à adolescentes imigrantes, seus aliados usaram de uma criatividade de outro mundo para defender e agora o presidente pede desculpas em vídeo reconhecendo um erro. Em que buracos essas pessoas enfiam suas cabeças?

R$ 2 milhões

É o valor que os deputados terão, no próximo ano, para destinar em emendas. Antes da era Gladson, esse valor era quatro vezes menor.

Pinto no lixo

Com esse valor, deputados podem alocar recursos às áreas relacionadas à Saúde, Educação, Segurança Pública e Infraestrutura. Os novos parlamentares estão mais felizes que pinto no lixo.

Quem ganhou ou quem perdeu

Muito se discute, até hoje, quem ganhou e quem perdeu no último debate. Os lulistas dizem que Lula ganhou; os bolsonaristas dizem que o vencedor foi Bolsonaro.

Sejamos sinceros

Partindo para o campo da realidade, sejamos sinceros: com a ausência de propostas e a presença, mais do que transbordante, de ataques e indiretas, nós sabemos quem foi o grande perdedor: o eleitor.

Bate-rebate

– Mais um postulante à Prefeitura de Rio Branco nasceu: Cadmiel Bonfim!

– É postulante pra mais de metro: Ney, Socorro, Jenilson, além do atual prefeito Bocalom, até então natural candidato à reeleição.

– Fontes dos bastidores da política não descartam outro nome: Vanda Milani.

– Muitos desses citados não falam sobre o assunto. Mas pessoas próximas falam.

– Se Lula faltar o debate, vai dar de presente a Bolsonaro um programa inteiro para o atual presidente falar o que quiser.

– O ex-presidente caiu um ponto nas pesquisas, e Bolsonaro subiu um.

– É impressionante o número de vídeos totalmente fora de contexto que viralizam na web, beneficiando candidatos.

– Para as próximas eleições, isso precisa ser minuciosamente verificado (…)

– (…) E os infratores punidos!

– Antes de finalizar mais uma edição desta coluna, lembrei de mais um nome que se fortalece nos bastidores: Mirla Miranda.

– Reuniões, reuniões e reuniões. Vem muita coisa por aí!