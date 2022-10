Blog do Ton: PSD não deixa barato resultado das urnas no Acre e toma atitude contra infiéis

As eleições passaram e o clima de paz voltou. Certo? Errado! No PSD, o clima ainda é de tensão, pelo resultado registrado principalmente em se tratando de Sérgio Petecão.

O Blog teve acesso a uma mensagem de grupo privado, onde um dos cabeças do partido pede aos militantes evidências para acionar os infiéis na justiça.

“Gostaria de solicitar novas provas aos dirigentes, para afastamento imediato; vereadores e vice-prefeitos do partido que apoiaram outros candidatos ao governo que não seja o senador Petecão, para (…) solicitar o mandato deles na justiça por infidelidade partidária”.

O pedido termina com um recado: “não podemos contar com quem não temos”, seguido de um lamento: “esse projeto era do PSD, liderado pelo senador Petecão”.

Preparados para mais esse capítulo? Aos vereadores e vice-prefeitos do partido: apertem os cintos.

Comunhão

A comunhão esteve no ar. O fim de semana serviu para reunir líderes políticos em confraternizações. Mas a que mais me chamou atenção foi a de um grupo que ganhou grandes quantias em dinheiro para transferir votos a outro candidato majoritário.

Esqueceu

Moisés Diniz teceu um texto com críticas à família Rocha, que ficou de fora das vagas almejadas. Moisés também ficou de fora e seu partido não elegeu ninguém.

Prestigiada

Mailza foi prestigiada por ninguém menos que a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cristiane Britto. A ministra prometeu trabalhar em conjunto com a senadora do Acre, pelos acreanos. Mailza vai fazer falta no Senado.

Podemos

Citei na última semana os defeitos no planejamento do PT, que sacrificou suas chapas de estadual e federal, comprometendo o todo. Quem também não pode deixar se ser citado é o Podemos, que poderia ter elegido mais deputados estaduais – pelo menos.

Não para

Desde que acabaram as eleições, não para de me chegar nomes de políticos que não honraram com seus compromissos na reta final. Algumas coisas não mudam nunca.

Vida boa

Pois bem, um desses políticos está, nos bastidores, procurando uma nova mansão, em uma conhecida região do interior do Acre. Que vida boa.

Márcio Bittar

Ele perdeu nestas eleições, mas tem 4 anos de mandato – e em 4 anos, muita coisa pode acontecer. Nessa campanha, Márcio mostrou aos acreanos uma postura mais compassiva, lutou pela sua família e contra a ideologia que abomina, foi lúcido em todos os seus posicionamentos e disfruta de muito prestígio em Brasília.

Petecão

O senador Petecão teve uma inexplicável baixa performance. Começou a campanha dizendo que não era nem Lula e nem Bolsonaro; terminou se apoiando nos ideais do atual presidente – assim como a grande maioria. Tem mais 4 anos para recalcular as rotas.

Erro bobo

O erro mais bobo de qualquer analista é justificar as eleições de 2018, onde Petecão recebeu mais votos que Gladson, para questionar o resultado desta campanha. Ora, em 2018, Petecão e Gladson concorriam em cargos diferentes, existia a opção de votar nos dois. Nestas eleições, a população precisava escolher um. E escolheu Gladson.

Rejeitado

Porque durante a campanha Petecão se tornou um candidato tão rejeitado? Essa pergunta ninguém conseguiu me responder. Se, ao invés de questionar os institutos de pesquisa, o time de Petecão trabalhasse nisso, as coisas poderiam ter sido diferentes. Fica a lição de casa.