Blog do Ton: quem é um dos secretários mais competentes desta gestão, segundo Alan Rick

Comemorando mais um ano de vida, Petrônio Antunes, diretor-presidente do Deracre, transformou o Acre em um verdadeiro canteiro de obras, e recebeu felicitações de diversos líderes do Acre.

Um desses foi o senador eleito Alan Rick. Ao Blog do Ton, Alan Rick não apenas teceu elogios, mas ressaltou a competência de Petrônio à frente da pasta.

“Um dos mais competentes secretários desta gestão. Quero aqui dizer da minha gratidão de poder contar com sua parceria e dedicação para levarmos melhores condições de vida para a nossa população. A Casa de Apoio ao Produtor Rural em Porto Acre é um exemplo, as rampas e escadarias do Porto da cidade estão com as obras em andamento, o Porto do Caeté em Sena também está em obras. São tantas realizações. Que Deus te abençoe, meu amigo, e que conceda muita saúde para que possamos realizar ainda mais pelo nosso povo!”.

Ao Blog, quem também teceu elogios a Petrônio foi o senador Marcio Bittar. “O Petrônio é alguém que engradece qualquer equipe. O Gladson está de parabéns por ter escolhido alguém como ele, que me deu segurança para destinar recursos ao Deracre. Isso porque eu vi que ele realmente executa, ele quer ver as obras prontas, vai atrás, é uma das pessoas que me dá conforto, segurança, de buscar mais recursos, sabendo à frente existe uma pessoa que não mede esforços para transformar aqueles recursos em obras, emprego e renda”.

