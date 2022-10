Boteco do Petronio: com churrasco e amigos íntimos, presidente do Deracre comemora 40 anos

Em grande estilo na noite desta última sexta-feira (14), o diretor-presidente do Deracre Petronio Aparecido Chaves Antunes festejou o seu aniversário de 40 anos, juntamente com o de seus dois filhos, João e Lavínia, e sua esposa Paula Tatiana Antunes.

Entre os convidados estiveram o chefe da Casa Civil Jonathan Donadoni, o presidente do Tribunal de Contas do Acre Ronaldo Polaco, o deputado federal e senador eleito, Alan Rick, os deputado estaduais, José Luis Tchê, Manoel Morais e Pedro Longo, os empresários Orleilson Cameli e Wania Pinheiro.

Nascido na Parnaíba, Petronio Antunes reuniu amigos íntimos e familiares para celebrar a nova idade com churrasco e boa conversa. A festa acontece na chácara LuckLuLu reunindo cerca de 130 pessoas. Conhecido como o ‘menino das obras’, Petronio é responsável pela boa gestão do Deracre no governo Cameli.

O engenheiro civil é uma das peças mais importantes do governo Gladson e trabalha dia e noite para garantir que as obras do Estado avancem o mais rápido possível. Ao longo de sua caminhada na autarquia, Petronio Antunes acumula títulos, homenagens, agradecimentos e atos solenes.

