Caminhoneiros que fecharam BR no Acre pedem “intervenção militar” por derrota de Bolsonaro

Com início às 5h da manhã desta segunda-feira (31), caminhoneiros e outros trabalhadores da região do Alto Acre fecharam um trecho da BR-317, que liga os municípios de Brasileia e Assis Brasil, no interior do Acre. A manifestação conta com a presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que presta suporte no local.

Segundo um dos manifestantes que preferiu não se identificar, o motivo da paralisação e fechamento do trecho é pela insatisfação pelo resultado do segundo turno das Eleições 2022, que aconteceu neste domingo (30) e teve como vitorioso o candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva.

“Nós temos certeza que foi fraude e não aceitamos esse resultado. O Lula não tinha ninguém com ele, nem apoiadores nas ruas. Nós estamos esperando uma resposta de Brasília e do presidente”, explica.

No local, há diversos trabalhadores rurais, caminhoneiros e servidores públicos manifestando a insatisfação e, por isso, realizam a interdição do trecho, passando apenas ambulâncias e veículos com carga viva. Segundo o rapaz, foi feito um acordo com a PRF para que a cada hora seja liberado o acesso para os carros pequenos passarem. “Não está passando caminhão, nem carro grande, até os pequenos são poucos que estão passando. Nosso intuito é parar, principalmente, os caminhões tanques, com combustível da Bolívia”

A manifestação, que iniciou às 5h, não tem hora para acabar e mais manifestantes devem chegar no local para somar com o movimento. A assessoria de comunicação da PRF informou que os manifestantes pedem por intervenção militar.

Veja fotos: