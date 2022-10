Carla Zambelli saca e aponta arma para homem na rua em SP; ela diz que foi cercada e agredida

A deputada federal Carla Zambelli (PL) sacou uma arma e apontou para um homem no meio da rua nos Jardins, área nobre de São Paulo, na tarde deste sábado (29).

Com a arma em punho, ela atravessou a rua Joaquim Eugênio de Lima com a Alameda Lorena seguindo o homem. Ele entrou no bar e Zambelli foi atrás. No vídeo, é possível ouvir a deputada gritar: “Deita no chão”.

Em suas redes sociais, ela mostrou um machucado no joelho e disse que foi cercada e agredida. Outro vídeo gravado por pessoas que presenciaram o acontecido, entretanto, mostra quando, momentos antes de apontar a arma, Zambelli tropeça e cai no chão ao tentar perseguir o homem. No vídeo, também é possível ouvir barulho de tiro (veja abaixo).

Momentos depois, Zambelli divulgou vídeo em suas redes sociais contando sua versão.

“To fazendo um boletim de ocorrência. Eu fui agredida. […] Me empurraram no chão. Um homem negro. Eles usaram um negro pra vir em cima de mim”, diz ela no vídeo. Assista abaixo:

“Eram vários. Aí eu estava aqui saindo do restaurante, eles tinham visto a gente antes, no vidro aqui, vários homens se aproximaram, uma mulher de camiseta vermelha ficou do lado de lá dando cobertura. Todos eles se evadiram. […] E aí quando me empurrou, eu caí, saí correndo atrás dele, falei que ia chamar a polícia, que ele tinha que ficar aqui para esperar polícia chegar.”

Depois, ela divulgou uma nota (leia abaixo).

Zambelli, por ser deputada, pode ter porte de arma. Em um vídeo de 2020, ela comemorou nas redes sociais ter conseguido porte de uma arma calibre 38.

Em nota, a Polícia Militar diz que foi acionada “por volta das 16h30 deste sábado (29), para atendimento de ocorrência na Alameda Lorena, Jardins, região central da capital. No local, uma deputada federal informou que estava em um restaurante quando passou a ser ofendida e empurrada por pessoas não identificadas, motivo pelo qual sacou a pistola que portava. O caso será apresentado ao plantão do 78º DP (Jardins), em funcionamento no prédio do 4º DP (Consolação), para registro do boletim de ocorrência e devidas providências de polícia judiciária”, diz a nota.

Nota Carla Zambelli

“Neste sábado (29), por volta das 16H45, a deputada federal Carla Zambelli (PL) foi vítima de uma agressão no bairro Jardins, em São Paulo.

O episódio aconteceu quando a deputada estava de saída de um restaurante localizado entre a Avenida Lorena com a Rua Joaquim Eugênio Lima.

“Não foi um simples pressentimento. O restaurante possui várias janelas e enquanto eu ainda estava no local com meu filho de 14 anos, observei uma movimentação estranha pelas imediações.”

Ao sair do restaurante, vários homens e uma mulher começaram a cuspir na deputada que foi chamada de filha da puta e prostituta espanhola. Testemunhas locais informaram que o grupo gritava o nome de Lula.

Após cair no chão. Numa fração de segundos, a deputada examinou o fluxo de pessoas, sacou uma arma da cintura e acelerou em direção ao agressor que entrou num bar. Não houve disparos, mas Carla ficou com hematomas nas pernas após o ataque.

A deputada federal possui registro de arma de fogo para defesa pessoal.

A Resolução do TSE que proíbe o porte aplica-se apenas aos CACs, ou para ingresso de armas em seções eleitorais.

Após o incidente, Carla Zambelli registrou boletim de ocorrência contra os agressores.

Na noite desta sexta-feira (28), dados pessoais da deputada Carla Zambelli e de diversos apoiadores do Presidente Bolsonaro(PL) foram divulgados em postagens do Twitter e outras plataformas. No Twitter, o perfil falso chamado @stcdados foi um dos primeiros a compartilhar o conteúdo que foi amplamente divulgado. Um dos perfis que participaram do crime foi o @anonymousSTC, que conta com vários seguidores conhecidos como Jean Willys, Manuela D’ávila e alguns jornalistas com perfil verificado.

