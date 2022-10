Carlinhos Maia, Lexa, Wanessa Camargo: Saiba tudo sobre a “epidemia de separações” que assolaram o mundo dos famosos

Nos últimos meses diversos casais de famosos estão se separando. Essa verdadeira epidemia vem deixando os fãs e admiradores chocados com a quantidade de divórcios.

Só no último final de semana, Carlinho Maia e Lucas Guimarães, e Lexa e MC Guimê anunciaram nas redes sociais que não estão mais juntos.

Essa onda de separações vem levantando várias polêmicas e especulações sobre o fim desses relacionamentos, mas a verdade é que a lista não para de crescer a cada dia.

Isis Valverde e André Resende

Logo no início de 2022, Isis Valverde e André Resende anunciaram o fim do relacionamento entre eles. Eles estavam juntos há 8 anos, mas haviam se casado apenas em 2020, em uma cerimônia para poucas pessoas durante a pandemia.

“Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito. E em nome do respeito e da transparência gostaria de contar que eu e André, após seis anos, decidimos seguir caminhos diferentes”, Isis escreveu na época.

Pyong Lee e Sammy

Após várias idas e vindas, o casal Pyong Lee e Sammy anunciaram no mesmo mês o fim do casamento entre eles. O ex-casal já havia se separado por um curto período um ano antes.

“Obrigada por torcerem pela nossa felicidade, amo cada um de vocês. Amo você também, Pyong, a cada dia vocês e torna um pai mais responsável e dedicado. Nossos caminhos nos levaram para direções diferentes, mas você sempre estará em nossos corações”, escreveu a influenciadora na época.

Wanessa Camargo e Marcus Buaiz

Após mais de 17 anos de união, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz anunciaram o fim do casamento. Durante a união, eles tiveram dois filhos. Wanessa assumiu recentemente que voltou com Dado Dolabella, namorado do começo dos anos 2000.

“Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado pelo amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal”, disse ela nas redes sociais.

Lexa e MC Guimê

No sábado (22/10), Lexa anunciou que não estava mais casada com MC Guimê, através das redes sociais. Com uma foto do casamento realizado em 2015, a cantora falou sobre o término.

“Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos”.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

No domingo (23/10), Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim do casamento, que foi realizado em 2019. Os rumores de uma possível separação entre eles já era antiga.

