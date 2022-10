CNT aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro na véspera de 2º turno

A Confederação Nacional de Transportes (CNT) divulgou, neste sábado (29/10), pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República, feita pelo instituto MDA. O levantamento aponta empate técnico entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida pelo Palácio do Planalto. O petista, segundo o estudo, tem 51,1% dos votos válidos (excluídos brancos e nulos) contra 48,9% do atual mandatário do país.

No último levantamento, divulgado em 17 de outubro, Lula tinha 53,5% dos votos válidos válidos (48,1% dos votos totais), e Bolsonaro pontuou 46,5% (41,8%). Na ocasião, votos nulos e em branco totalizavam 6%, e eleitores indecisos eram 4,1%, de acordo com a pesquisa. A soma dos votos válidos recebidos é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o presidente eleito. Nesse caso, não são contabilizados os eleitores que declaram voto em branco ou nulo e indecisos. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais (para mais ou para menos), em um nível de confiança de 95%. Considerando o cenário estimulado, em que os candidatos são apresentados aos entrevistados, Lula tem 46,9% dos votos, e Bolsonaro concentra 44,9% do eleitorado. Votos em branco, nulo ou pessoas que não vão votar correspondem a 5,6% do eleitorado. Há 2,6% de eleitores que ainda estão indecisos quanto ao voto. Lula x Bolsonaro O índice de rejeição de Bolsonaro caiu e o de Lula aumentou, com ambos atingindo o mesmo patamar – 47,2% contra 47,3%, respectivamente. A escolha do candidato é considerada definitiva por 96,2% dos eleitores de Bolsonaro contra 94% dos de Lula, indicando alto grau de definição de voto às vésperas da eleição. A pesquisa da CNT foi realizada pelo instituto MDA entre 26 e 28 de outubro. No total, foram ouvidas 2.002 pessoas. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-01820/2022.