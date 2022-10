Como apostar Punter na Bet365?

A Bet365 é um dos sites mais acessados entre os apostadores por todo o mundo. Sem dúvida todos acabam chegando por lá porque conhecem alguém que também acessa o site. É difícil alguém que nunca tenha nem conhecido e entrado uma única vez.

O tema acaba se complicando quando dizemos que dá pra fazer punter e trader na Bet365 e quem é experiente sabe que isso não é bem verdade. Afinal, para acontecer uma aposta Trader é preciso ter disponível mercados em Back e lay.

Como não existem esses dois, decidimos nos focar no que é o punter e como se aplica a Bet365. Assim, você que quer saber de algo mais especializado para essa casa já terá em conta ao criar sua conta no site. Vamos lá?

O que é aposta punter?

Em geral, essas são as apostas mais comuns de se ver por aí, sendo a maior forma de chegar ao universo das apostas para quase todo mundo. É verdade que ela pode parecer mais simples, principalmente porque seu mecanismo é conhecido pela população em geral. Dado que, muitos acabam fazendo punter por brincadeira entre amigos e até colocando dinheiro de verdade em suas apostas.

Bom, a ideia é essa mesma. Quando pensamos em decidir entre um resultado ou outro, apostas desse tipo já estão encaminhadas. Vale ressaltar que estamos sendo muito simplista aqui para facilitar o entendimento. Afinal, existem centenas de mercados diferentes que deixam o jogo um pouco mais desafiador.

Outro ponto importante é que os jogadores dessa categoria, também devem fazer análises de todo o panorama de uma partida ou competição para fazer um lance. Também deve trabalhar o emocional e gerir uma banca. Tudo isso não muda, seja qual for o seu método muitas coisas são idênticas pela lógica das apostas esportivas.

O que é diferente está em alguns pequenos detalhes. Vamos a eles:

Um punter aposta na casa de apostas, isso é importante entender porque a estratégia somente é válida nesse ambiente

você estará apostando contra o resultado da casa, ou seja, suas opções serão entre um resultado ou outro

As apostas podem ser ao vivo ou pré-jogo para todos os mercados disponíveis.

Uma vez que decidiu sua aposta não poderá voltar atrás exceto em caso o site ofereça cashout para a aposta.

A casa de apostas ganha quando você erra um resultado

Qual a melhor: Trader ou Punter?

Se formos fazer uma análise mais profunda ainda assim chegaríamos a um mesmo resultado: Nenhuma das duas é a melhor para começar a apostar nem para ser profissional das apostas. Isso porque os dois têm seus prós e contras. O que acaba definindo o melhor para você é a forma como se adapta ao formato.

Por exemplo, existem muitos que não gostam do Trader porque acaba tendo que fazer uma aposta mais acompanhada e durante o jogo. Outros não gostam de punter porque não existe tantas possibilidades para apostar e sem um mecanismo de defesa como as saídas.

Porém, existe um terceiro tipo que é aquele que não quer perder tempo analisando e estudando o jogo. Para este indicamos não ser punter nem trader porque jogar aleatoriamente nunca dá certo.

Como fazer essa jogada na Bet365?

Primeiro é preciso criar um login Bet365, assim terá todas as possibilidades de acesso no site. Logo em seguida é vital escolher o esporte que deseja criar palpites. Isso porque, apesar do futebol ser o mais comumente escolhido, existem diversas outras possibilidades. Escolhendo esse esporte vai precisar dedicar-se a uma competição ou equipe específica. Isso porque, te ajuda a começar com algo mais focado.

Depois de todas estas escolhas é a hora de iniciar sua gestão de banca. Você vai precisar saber o quanto gasta em uma entrada, o quanto de retorno pode ter e depois de apostar analisar como vai gerenciar os ganhos ou perdas com esse palpite.

Enquanto realiza a gestão de banca já pode ir fazendo sua entrada no site e logo escolher se quer fazer uma ou mais de uma por vez. E por fim, esperar o resultado, mas avalie suas jogadas depois para continuar melhorando.

O que fazer quando for depositar para apostar?

Uma coisa importante na hora do depósito é saber escolher o método para não dar bobeira. Isso porque, o depósito vai ser também o mesmo método para sacar. Não pode sacar por outro é uma regra do site. Em caso de ser um método que não tem forma de saque vai ser por transferência e isso quer dizer que tem que ter uma conta bancária.

Além disso, se for sua primeira aposta e ser um novo cliente na casa de apostas é preciso pegar seu Bônus Bet365. Isso mesmo, você tem direito a um acréscimo em seu saldo só por ter escolhido a Bet365.

O seu depósito será duplicado com um máximo de 200 reais, mas não se preocupe se quiser colocar um valor maior porque o Bônus continuará como o máximo de 200 reais a mais em sua conta.

Viu, não é difícil, mas tem que saber o caminho certo. Agora que você ouviu tudo é só se preparar, apostar e apostar! Boa jogada!