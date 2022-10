Concurso do Detran abre mais de 350 vagas e salários de até R$ 6,4 mil

Atenção, brasileiros! De acordo com informações do edital de concurso público do Departamento Estadual de Trânsito (Concurso DETRAN-DF), atualmente estão abertas um total de 366 vagas em diversos cargos. A princípio, conforme regras, os interessados podem realizar a inscrição a partir desta semana.

As oportunidades são destinadas aos candidatos com nível médio e superior para atuação nos cargos de técnico e analista, respectivamente.

Os salários iniciais chegam a R$ 6,4 mil mensais para uma jornada de 40 horas semanais.

Vagas e salários DETRAN

O DETRAN oferece 366 vagas para contratação imediata de profissionais, além de formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para os cargos de técnico e analista, conforme segue:

Nível Médio

Técnico em atividades de trânsito – 240 vagas;

Nível Superior

Analista de atividades de trânsito – 126 vagas;

Do total de vagas oferecidas, 20% delas são destinadas aos candidatos com deficiência e outras 20% para candidatos que se auto declararem como negros ou pardos no momento da inscrição.

Para os candidatos hipossuficientes, ou seja, possível condição econômica insuficiente são reservadas 10% das vagas.

O salário oferecido pelo DETRAN DF para o cargo de nível médio é de R$ 4.650,00, para uma jornada de 40 horas semanais.

Já a remuneração do cargo de nível superior é de R$ 6.437,50, também para uma jornada de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa cumprir os seguintes requisitos:

Comprovar escolaridade mínima para o cargo reconhecido pelo MEC. Para os cargos de nível superior são aceitas formação em qualquer área;

Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

Não ter sofrido nenhuma condenação em virtude de crime contra a Administração, com trânsito em julgado;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego, que será comprovada por meio de exames médicos específicos no processo de admissão;

Não possuir registro de antecedentes criminais;

Inscrições Concurso DETRAN

Os interessados em participar do concurso do DETRAN DF têm entre os dias 10 de outubro a 08 de novembro de 2022 para realizar a inscrição, diretamente pelo site do IBFC, instituto responsável pela organização do certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100.

Atribuições de cargo DETRAN

Confira a seguir as descrições sumárias de cada cargo oferecido pelo DETRAN DF:

Técnico em atividades de trânsito

Executar atividades relacionadas ao suporte no desempenho das atribuições da Carreira Atividades de Trânsito;

Executar outras atividades de interesse da área.

Analista em atividades de trânsito

Fiscalizar e controlar as atividades das entidades credenciadas, contratadas ou conveniadas pelo DETRAN/DF;

Instruir processos;

Coletar dados estatísticos;

Ministrar cursos voltados para as questões de trânsito;

Fiscalizar a emissão, guarda e arquivo do Certificado de Licenciamento Anual, do Certificado de Registro de Veículos, da Permissão para Dirigir, da Carteira Nacional de Habilitação, da autorização de selos e outros documentos previstos na legislação;

Participar de programas de treinamento que envolvam conteúdos relacionados à área de atuação; executar outras atividades de interesse da área;

Exercer plenamente o poder de polícia administrativa de trânsito em todo o Distrito Federal, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Etapas concurso DETRAN

O concurso público realizado pelo DETRAN DF contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, comum para todos os cargos.

Está prevista ainda a realização de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, apenas para o cargo de analista em atividades de trânsito.

A prova objetiva avaliará os candidatos por meio de 90 questões de múltipla escolha, divididas entre conhecimentos básicos (língua portuguesa, noções de informática, legislação geral e conhecimentos sobre o Distrito Federal) e conhecimentos específicos que variam de acordo com cada cargo.

A realização das provas objetiva e discursiva está prevista para o dia 11 de dezembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital do DETRAN DF na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso público.