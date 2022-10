Concurso do Detran: inscrições vão até 8 de novembro

O prazo de inscrições para o concurso público do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) termina no dia 8 de novembro. São 366 vagas para os cargos de técnico e de analista em atividades de trânsito.

O salário vai de R$ 4.650 a R$ 6.437, além de gratificações e auxílio alimentação e transporte. São 123 vagas para contratação imediata e 243 para cadastro reserva (saiba mais abaixo).