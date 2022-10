Concurso INSS: 11 perguntas e respostas sobre o curso de formação

As inscrições para o concurso INSS terminaram. Agora, os candidatos devem se preparar para as etapas da seleção, que incluem a realização de um curso de formação para o cargo de técnico do seguro social.

Para saber tudo sobre essa que será a segunda etapa da seleção, Folha Dirigida reuniu 11 perguntas e respostas sobre o curso de formação do Instituto Nacional do Seguro Social. Confira!

1) O concurso INSS já teve curso de formação para técnicos?

Não. Este será o primeiro curso de formação para a carreira, que tem o nível médio completo como requisito.

Segundo o presidente do INSS, Guilherme Serrano, a nova etapa foi uma cobrança do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), com o intuito de buscar mais qualificação para os servidores que irão ingressar na autarquia.

“A atividade de reconhecimento do direito previdenciário é complexa, mexe com a vida das pessoas. Além disso, a legislação previdenciária mudou também, então é preciso ter pessoas altamente qualificadas para conseguir desenvolver o trabalho com a qualidade que se necessita”, disse o presidente do INSS.

2) Quantas pessoas serão convocadas para o curso de formação?

Conforme o INSS, os mil candidatos aprovados nas vagas imediatas serão convocados para compor a primeira turma do curso de formação.

No entanto, caso a autarquia precise preencher mais vagas, até 3.373 candidatos terão chances de convocação, sendo pelo menos 2.487 na ampla concorrência.

O quantitativo corresponde ao limite permitido pelo Decreto 9.739 de 2019 , que traz as regras para os concursos públicos do Executivo Federal. Vale lembrar que esse total está sendo reavaliado, após retificação da lei, e pode aumentar.

3) Quais documentos serão necessários, para se matricular no curso de formação?

Conforme o edital, após a convocação, para garantir a matrícula no curso de formação do concurso INSS, os aprovados precisarão apresentar os seguintes documentos:

comprovação do requisito, por meio da apresentação de certificado de conclusão do nível médio ou curso técnico equivalente expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, ou declaração expedida por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, de que o candidato terá condições de implementar o requisito de escolaridade até o último dia do curso de formação;

documento de identidade;

título de eleitor com comprovante de votação na última eleição e(ou) justificativa de não-votação, em ambos os turnos, se for o caso;

CPF; e

comprovante de quitação com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino.

4) Quando terá início o curso de formação?

Confome o presidente do INSS, a previsão é de que o resultado das provas do concurso seja publicado ainda este ano, com o início da formação já em fevereiro de 2023.

“Prova dia 27, resultado final em 2022, janeiro convocação para o curso, final de fevereiro e começo de março a ambientação dos servidores (já nomeados)”, explicou Guilherme Serrano.

5) O curso de formação será presencial ou online?

O curso de formação será presencial, em tempo integral e com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno.

6) Quais cidades terão o curso de formação do INSS?

Os aprovados para a primeira turma do curso de formação realizarão as aulas nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), conforme a Gerência Executiva escolhida no ato da inscrição.

Já os aprovados nas vagas remanescentes, que forem convocados para as novas turmas, realizarão o curso de formação somente em Brasília, no Distrito Federal.

7) Qual a duração do curso de formação?

Conforme o edital, a previsão é de que o curso seja concluído em 180 horas. Desta forma, todo o processo deve ter entre 30 e 45 dias.

Para o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, o objetivo é qualificar as pessoas, não importando se o tempo máximo para isso será usado.

8) Como será o curso de formação?

O curso de formação terá caráter eliminatório e classificatório, sendo regido pelas normas inerentes à categoria funcional.

Segundo o INSS, como o concurso visa alocar os servidores no atendimento e na análise de processos, o curso de formação terá seu foco nessas duas áreas.

A avaliação do curso consistirá em uma prova objetiva, composta de 120 itens para julgamento certo ou errado, além de um exame discursivo, com duas questões a serem respondidas em até 15 linhas, acerca dos conteúdos ministrados no curso.

9) O que será preciso para ser aprovado no curso de formação?

Para ser aprovado, o candidato não poderá deixar de efetuar a matrícula, assim como não deverá solicitar o seu desligamento ou se afastar por qualquer motivo.

O candidato precisará ter uma frequência integral, em todas as disciplinas, salvo o máximo de 25% de faltas justificadas dentro da legalidade prevista.

Para ser aprovado, ainda será preciso obter uma nota final no curso de formação igual ou superiro ao número de pontos a ser definido no edital de convocação para essa etapa.

Lembrando que a nota final no concurso será o somatório da primeira etapa com o curso de formação.

10) Quais disciplinas serão cobradas?

Segundo o INSS, o curso também será de responsabilidade do Cebraspe, organizador. Desta forma, o modelo e como serão pontuadas as questões das provas serão divulgados em um edital específico, a ser publicado pela banca.

11) Durante o curso, os candidatos receberão salário?

Durante a formação, o concorrente ainda fará jus, a título de auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe/padrão inicial do cargo.

Resumo sobre a seleção

Órgão : Instituto Nacional do Seguro Social

: Instituto Nacional do Seguro Social Cargos : técnico do seguro social

: técnico do seguro social Vagas : mil + CR

: mil + CR Requisitos : nível médio

: nível médio Remuneração : até R$5.905,79

: até R$5.905,79 Inscrições : de 16 de setembro a 4 de outubro (prorrogadas)

: de 16 de setembro a 4 de outubro (prorrogadas) Provas: 27 de novembro

Concurso INSS terá provas em novembro

Ao todo, o Instituto Nacional do Seguro Social oferece mil vagas para o cargo de técnico do seguro social, de nível médio.

Os candidatos do concurso INSS serão avaliados por provas objetivas e, se aprovados nos quantitativos previstos no edital, por meio de um curso de formação.

A primeira etapa está marcada para o dia 27 de novembro. A avaliação ocorrerá nas cidades que correspondem à Gerência Executiva do INSS a qual o candidato concorre.

Ao todo, a prova objetiva contará com 120 questões, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos. Na parte geral, serão cobradas as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Ética no Serviço Público;

Noções de Direito Constitucional e Administrativo;

Raciocínio Lógico; e

Noções de Informática.

Com a prova no modelo “certo” ou “errado”, será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a dez pontos na parte de Conhecimentos Básicos, 21 ou mais na área Específica e, pelo menos, 36 pontos no conjunto das provas.

Serão convocados para a matrícula, nas primeiras turmas do curso de formação, os candidatos classificados dentro do número de vagas imediatas previsto no edital (mil).

O primeiro curso de formação será realizado nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Para ser aprovado nesta última etapa, o candidato precisará alcançar notas satisfatórias nas provas objetivas e discursivas que compõem essa etapa.

Os aprovados e contratados terão uma remuneração inicial de até R$5.905,79, para jornada de 40 horas. O regime de contratação será o estatutário, que assegura a estabilidade do servidor público.