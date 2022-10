Concurso Marinha SMV para oficiais: saem editais com 549 vagas

Foram publicados os editais do concurso SMV da Marinha para oficiais. Para concorrer no processo seletivo do Serviço Militar Voluntário será preciso escolher entre um dos nove Distritos Navais (DN) e a área de atuação de interesse.

No total, os editais do SMV da Marinha somam 549 vagas para vários cargos, que contemplam vários níveis de escolaridade. As contratações serão temporárias, com renovação anual, pelo prazo máximo de oito anos.

Veja a seguir a distribuição completa das vagas por Distrito Naval!

1º Distrito Naval: 303 vagas;

303 vagas; 2º Distrito Naval: 30 vagas;

30 vagas; 3º Distrito Naval: 43 vagas;

43 vagas; 4º Distrito Naval: 18 vagas

18 vagas 5º Distrito Naval: 28 vagas;

28 vagas; 6º Distrito Naval: 23 vagas;

23 vagas; 7º Distrito Naval: 41 vagas;

41 vagas; 8º Distrito Naval: 40 vagas;

40 vagas; 9º Distrito Naval: 23 vagas.

Quer saber a distribuição das vagas por cada Distrito Naval pro especialidade? Então confira a seguir:

► 1º Distrito Naval

Área saúde – 28 vagas

Área de apoio à Saúde – 78 vagas

Área técnica – 111 vagas

Área técnica (magistério) – 30 vagas

Área engenharia – 56 vagas

► 2º Distrito Naval

Área Saúde – 8 vagas (2 médicos)

Área Técnica – 15 vagas

Área Engenharia – 7 vagas

► 3º Distrito Naval

Área saúde – 5 vagas

Área de apoio à Saúde – 13 vagas

Área técnica – 14 vagas

Área técnica (magistério) – 4 vagas

Área engenharia – 5 vagas

Área medicina – 2 vagas

► 4º Distrito Naval

Área da Saúde: 1 vaga

Apoio à Saúde: 5 vagas

Área Técnica: 6 vagas

Área engenharia: 1 vaga

Área medicina: 5 vagas

► 5º Distrito Naval

Área Saúde – 17 vagas (2 médicos)

Área Técnica – 7 vagas

Área Engenharia – 1 vagas

Área: Técnica-Magistério – 3 vagas

► 6º Distrito Naval

Área saúde – 5 vagas

Área de apoio à Saúde – 6 vagas

Área técnica – 10 vagas

Área engenharia – 2 vagas

► 7º Distrito Naval

Área medicina – 2 vagas

Demais áreas – 39 vagas

Inspetor e vistoriador naval – ainda não publicado

► 8º Distrito Naval

Área saúde – 2 vagas

Área apoio à saúde – 3 vagas

Área técnica – 14 vagas

Área técnica (magistério) – 3 vagas

Área engenharia – 18 vagas

► 9º Distrito Naval

Área Saúde – 5 vagas ( 3 médicos)

Área Técnica – 10 vagas

Área Técnica-Magistério – 5 vagas

Área de Engenharia – 03 vagas

O que é preciso para participar do SMV da Marinha?

Para participar, será necessário que o candidato tenha o nível superior completo na respectiva área da vaga que deseja concorrer.

Além disso, é necessário ter entre 18 e 41 anos até a data da incorporação.

Concurso Marinha SMV tem tem ganhos acima de R$11 mil

Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja remuneração atrativa. No início dos trabalhos, o contratado pela Marinha ocupará o posto de guarda-marinha, recebendo R$10.992,04.

Após o período, passará ao posto de segundo-tenente, ficando por mais seis meses recebendo remuneração de R$11.309,90.

Completado um ano, o militar ocupará o posto de primeiro-tenente, cuja remuneração é de R$12.532,40. Se chegar ao sétimo ano, passa ao posto de capitão-tenente, com rendimentos que passam a R$14.706,71.

Como se inscrever no concurso Marinha SMV?

O processo seletivo temporário da Marinha para praças voluntários receberá inscrições a partir do dia 25 de outubro e ficará com o prazo aberto até o dia 8 de novembro, pela internet.

Os cadastros deverão ser realizados pelo site de cada Distrito Naval, sendo:

Para confirmar, além de preencher o formulário de inscrição, o candidato deve quitar uma taxa no valor de R$140, que poderá ser paga até 9 de novembro.

Provas do concurso SMV Marinha 2023

O processo seletivo do SMV Marinha 2023 será composto por várias etapas de seleção, com provas agendadas para 2023.

As provas escritas estão marcadas para acontecer no dia 5 de fevereiro de 2023, com duração de três horas. Os candidatos responderão a 50 questões, sendo 25 de Língua Portuguesa e 25 de Formação Militar-Naval.

Para ser aprovado, é necessário obter 50% de aproveitamento na avaliação.

Além disso, o concurso de oficial temporários RM2 do SMV da Marinha ainda contará com outras etapas, sendo elas:

prova de títulos

verificação de dados biográficos

verificação documental

inspeção de saúde

teste de aptidão física.

Assim que aprovados em todas as etapas, os candidatos passarão pelo estágio de adaptação, cujo período estimado é 11 semanas. As oportunidades são para diferentes cidades, sendo a maioria no Rio de Janeiro, a depender do Distrito Naval pretendido.