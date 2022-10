Concurso MP AC: procurador-geral confirma orçamento para edital

O Ministério Público do Acre tem um novo concurso MP AC previsto. A informação foi dada pelo procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, na última segunda-feira, 24.

Durante comemoração do Dia do Servidor Público, celebrado no próximo dia 28 de outubro, o procurador anunciou diversos benefícios para os servidores, incluindo a realização de um novo concurso público.

“A ideia é que nós possamos trabalhar uma carreira atrativa e que estimule quem se dedica e quem tem esse espírito de mudança e de compromisso com o MPAC”, disse o procurador ao anunciar também o aumento de 50% do auxilio-alimentação.

Segundo o procurador-geral, o concurso público do MP AC tem previsão orçamentária já para o próximo ano. Desta forma, tudo indica que o órgão poderá quebrar o jejum de dez anos sem seleções para servidores.

Isso porque desde 2012 não há novos editais para efetivos, nas carreiras de analistas e técnicos. Os últimos concursos realizados pelo Ministério Público do Acre foram todos para promotor de justiça substituto.

Saiba como foi o último concurso MP AC para servidores

Publicado em 2012, o último edital para servidores do Ministério Público do Acre contou com 200 vagas para analistas, sendo 150 imediatas e 50 para a formação de um cadastro reserva.

Na época, as oportunidades foram distribuídas por diversas regiões do estado, nas seguintes áreas: Administrativo; Controle Interno; Documentação; Educação; Engenharia/Arquitetura; Orçamento; Pericial; Processual; Saúde; e Tecnologia da Informação (TI).

Para concorrer era preciso ter nível superior completo na área de interesse. O vencimento inicial na época era de R$3.500.

Para ser aprovado no concurso, os candidatos precisaram passar por provas objetivas e redação. No primeiro exame foram cobradas 80 questões, sendo elas de:

Língua Portuguesa (22);

Legislação (13);

Matemática/Raciocínio Lógico (sete);

Informática (oito); e

Conhecimentos Específicos (30).

AC está entre os 9 MPs sem concursos há dez anos

Na próxima sexta-feira, 28 de outubro, é comemorado o Dia do Servidor Público. Apesar da importância, muitos órgãos não abrem concursos regulares para renovar os seus quadros.

Nesta lista, pelo menos nove Ministérios Públicos Estaduais (MPEs) não realizam concursos para a área de Apoio há quase dez anos. Os últimos editais para ingresso de servidores em cargos de níveis médio e superior foram divulgados entre 2011 e 2013.

No Ministério Público de Rondônia, apesar de já ter um concurso autorizado para este ano, desde 2011 não é divulgado um edital.

No Mato Grosso, Tocantins e Acre, os últimos editais foram publicados há uma década. Já para os Ministérios Públicos do Paraná, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão e Sergipe não são realizados concursos para área de Apoio desde 2013.

Confira o resumo dos últimos editais para os MPEs citados:

Rondônia: último edital em 2011; Mato Grosso: último edital em 2012; Paraná: último edital em 2013; Tocantins: último edital em 2012; Acre: último edital em 2012; Amazonas: último edital em 2013; Espírito Santo: último edital em 2013; Maranhão: último edital em 2013; Sergipe: último edital em 2013.

Alguns desses MPEs já se movimentam para a abertura de novos concursos públicos. O Ministério Público de Rondônia publicou, no início deste mês de outubro, o regulamento da seleção para servidores, enquanto o Acre promete uma nova seleção em 2023.

Por sua vez, o Ministério Público do Tocantins tem uma comissão organizadora formada para preparar o próximo edital para ingresso no quadro de servidores.

No Amazonas, o MP informou que a estimativa é que novos editais sejam divulgados ainda em 2022 para área de Apoio.

Os MPEs também realizam concursos para promotor de justiça. Nesse caso, os editais são mais regulares, tendo em vista as especificidades da carreira.