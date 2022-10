Concurso PGE: comissão formada para novo edital; confira!

Foi publicada no Diário Oficial estadual desta quinta-feira (20/10), a formação da comissão do novo concurso PGE BA (Procuradoria Geral do Estado da Bahia) para os cargos de Analistas e Assistentes de Procuradoria.

Conforme indicado no documento, o grupo será formado pelos seguintes componentes:

Renata Fabiana Santos Silva (presidente da comissão);

Marcela Capachi Nogueira Soares;

Júlia Querol Boto Magalhães; e

Viviane Menezes Malheiros.

Confira mais detalhes na imagem abaixo:

A expectativa pelo novo concurso PGE BA é alta entre os concurseiros, visto que a última seleção foi realizada em 2013.

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), o certame foi destinado, à época, ao preenchimento de 56 vagas para os seguintes cargos de níveis médio e superior:

Nível médio

Assistente de Procuradoria: 36 vagas;

Nível superior Analista de Procuradoria Apoio Jurídico : 15 vagas; Calculista : 3 vagas; e Área Administrativa : 2 vagas.



Os candidatos foram avaliados por meio de duas etapas, sendo:

Prova objetiva; e

Prova discursova-redação.

Língua Portuguesa, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil e Noções Gerais da Igualdade Racial e de Gênero, foram algumas das disciplinas exigidas dos candidatos no concurso PGE BA.

O salário inicial do aprovado variou entre R$ 1.029,86 e R$ 3.592,28.

Banca definida MP BA

Além do concurso PGE BA, o estado se movimenta para a realização do novo edital MP BA (Ministério Público da Bahia). O certame conta, inclusive, com banca definida!

Conforme indicado no Diário Oficial da Justiça do estado, o Instituto Consuplan será a empresa responsável pelo edital que ofertará vagas para cargos de Assistente e Analista Técnico.

Último edital foi realizado em 2017 e o salário dos aprovado, à época, foi de até R$ 5.917,44.

