Concurso Receita: contrato revela provável cronograma; veja

Atenção, candidatos. O edital do concurso Receita Federal 2022 pode ser publicado em novembro e as provas aplicadas na segunda quinzena de janeiro de 2023.

Essas previsões constam no termo de contrato ao qual Folha Dirigida teve acesso e que foi utilizado para oficializar a Fundação Getulio Vargas como banca organizadora.

O documento traz detalhes sobre as etapas de seleção, a distribuição completa das vagas e um cronograma estimado a partir da assinatura do contrato.

A seguir, veja os principais detalhes e fique por dentro de tudo!

► Cronograma do concurso Receita

O termo do contrato traz um cronograma estimado, contado a partir da assinatura do contrato. Segundo o extrato, ele foi assinado na última sexta-feira, 14.

Com isso, é possível estimar as seguintes datas:

► Em 2022

Publicação do edital – 9 de novembro;

9 de novembro; Abertura das inscrições – 14 de novembro;

14 de novembro; Encerramento das inscrições – 9 de dezembro;

9 de dezembro; Prazo final para pagamento da taxa – 10 de dezembro.

► Em 2023

Disponibilizar demanda candidato por vaga – 1º de janeiro

1º de janeiro Divulgação dos locais de provas objetivas e discursivas – 6 de janeiro

6 de janeiro Aplicação das provas objetivas e discursivas – 21/22 de janeiro (sábado e domingo);

21/22 de janeiro (sábado e domingo); Resultado preliminar objetiva – 24 de fevereiro;

24 de fevereiro; Resultado final objetiva – 13 de março;

13 de março; Resultado preliminar discursiva – 15 de abril;

15 de abril; Resultado final discursiva – 02 de maio;

02 de maio; Homologação do resultado final do concurso – 22 de outubro.

Vale destacar que todas as datas acima são com base no cronograma estimado que consta no contrato, podendo cada evento acima atrasar ou ser antecipado a medida em que os trâmites forem avançando internamente.

Distribuição das vagas do concurso Receita

O termo do contrato ainda traz a distribuição completa das 699 vagas autorizadas pelo Ministério da Economia, sendo para analistas e auditores.

Veja como ficou a oferta:

Carreira Cargo Ampla Concorrência PcD (5%) Negros (20%) Total Tributária e aduaneira Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 172 12 46 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil 351 24 94 469 Total 523 36 140 699

O documento ratifica, ainda, que ambos os cargos são destinados a candidatos com nível superior, em qualquer área de formação. Ele traz, ainda, que as remunerações atribuídas são as seguintes:

R$11.684,39 para o analista; e

R$21.029,09 para o auditor.

Detalhes importantes!

O termo de contrato traz alguns detalhes importantes que os candidatos do concurso Receita precisam ficar atentos, são eles:

► Com base no histórico dos últimos quatro concursos, são estimados 200 mil inscritos somando ambos os cargos;

► As provas da primeira etapa do concurso público, sendo objetivas e discursivas, serão realizadas em todas as capitais do país;

► A perícia médica e o procedimento de heteroidentificação deverão ser realizadas na capital escolhida no ato da inscrição;

► As provas do concurso devem necessariamente realizadas no mesmo horário;

► As provas de ambos os cargos ocorrerão no mesmo fim de semana;

► O curso de formação será desenvolvido online, na modalidade Ensino a Distância (EAD), com provas realizadas presencialmente em até cinco polos: Brasília/DF, Manaus/AM, Recife/PE, São Paulo/SP e Curitiba/PR; e

► O curso de formação terá em torno de 240 horas para o cargo de auditor e 160 horas para o cargo de analista.

Etapas de seleção do concurso Receita Federal

Segundo consta o documento de contrato, os candidatos do concurso da Receita Federal serão avaliados através das seguintes etapas de seleção:

Provas objetivas;

Provas discursivas;

Perícia médica (candidatos declarados com deficiência);

Heteroidentificação (candidatos negros

Vida Pregressa; e

Curso de Formação Profissional (CFP).

As disciplinas da prova objetiva ainda não foram confirmadas, mas, o documento confirma as seguintes informações:

► A prova objetiva do auditor terá 200 questões e contará com 17 disciplinas, além de uma prova discursiva com duas questões; e

► A prova objetiva do analista terá 140 questões e contará com 11disciplinas, além de uma prova discursiva com uma questão.

Ainda está confirmado que somente serão corrigidas as discursivas dos aprovados na objetiva, sendo em até três vezes o número de vagas imediatas para cada cargo, respeitando, ainda, os empates até a última posição.

Receita Federal pode convocar até 873 aprovados

A Receita Federal também poderá chamar excedentes em caso de autorização do Ministério da Economia. Seguindo o Decreto 9.739 de 2019, o órgão poderá solicitar e receber aval para preencher 25% das vagas imediatas.

Isso significa que a Receita Federal poderá, em caso de aval, convocar mais 174 aprovados sendo 57 auditores e 117 analistas, totalizando 873 contratações. O governo também poderá convocar mais aprovados em caso de despacho presidencial.