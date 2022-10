Concurso Receita Federal: após análise, contrato sairá a qualquer momento

Cresce a expectativa para a realização do novo concurso Receita Federal, já que o contrato pode ser publicado a qualquer momento, após passar pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Foram registradas movimentações no processo nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, e apontam que a PGFN já analisou o documento.

Confira abaixo:

É importante lembrar que a vice-presidente do Sindifisco Nacional, Natália Nobre, havia adiantado a previsão de edital em outubro e provas previstas para janeiro de 2023. Veja detalhes!

Conheça os cursos para o concurso Receita Federal!

Panorama concurso Receita Federal

O concurso Receita Federal está autorizado para provimento de 699 vagas para candidatos com nível superior, divididas da seguinte forma:

Auditor: 230 vagas e;

Analista-Tributário: 469 vagas.

A banca organizadora do certame já foi oficializada e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a responsável por conduzir a seleção. Confira aqui!

As remunerações podem ser consideradas bem atrativas, já que os salários iniciais variam entre R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, a depender do cargo.

As provas de Analista e Auditor serão realizadas no mesmo dia. Depois que o edital for publicado, a Receita deverá esperar, no mínimo, 60 dias para a publicação do edital.

Vale lembrar que a Fundação Getúlio Vargas já consultou disponibilidade de algumas instituições de ensino para realização das provas no dia 11 de dezembro, mas foi negado. Leia mais aqui!

Resumo concurso Receita Federal