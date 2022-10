Concurso Receita Federal: previstos mais de 200 mil inscritos

O concurso público da Receita Federal será um dos maiores do ano e, logo mais, terá seu edital publicado. Com oferta de 699 vagas, a previsão é de que cerca de 200 mil candidatos se inscrevam para participar a seleção.

A informação consta no Projeto Básico do certame e, inicialmente, a taxa de inscrição deve girar em torno de R$ 108,33. Essa estimativa, feita pela FGV, se deu com base no histórico dos últimos quatro certames.

Concurso Receita Federal: número de inscritos nos últimos editais

Auditor Fiscal (ESAF – 2014)

Com oferta de 278 vagas, foram registrados 68.540 candidatos inscritos, aproximadamente 246,5 por vaga. Relação completa

Auditor Fiscal (ESAF – 2012)

Com oferta de 200 vagas, foram registrados 26.313 candidatos inscritos, aproximadamente 131,56 por vaga. Relação completa

Analista Tributário (ESAF – 2012)

Com oferta de 750 vagas, foram registrados 89.791 candidatos inscritos para a área geral (128,2 x vaga) e 3.901 para a área de informática (78,02 x vaga), totalizando 93.692 inscritos. Relação completa

Auditor Fiscal (ESAF – 2009)

Com oferta de 450 vagas, foram registrados 77.894 candidatos inscritos, aproximadamente 173,09 por vaga. Relação completa