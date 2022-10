Concurso Receita Federal: saiba como serão as inscrições

De acordo com o documento, as inscrições estão previstas para serem iniciadas no dia 14 de novembro e seguindo abertas até o dia 9 de dezembro de 2022. Ainda não foi divulgado o valor estipulado para as taxas de participação.

Além disso, o contrato já aponta que as candidaturas deverão ser realizadas pela internet, por meio de portal próprio na página da FGV que vai contar com espaço também para publicação do edital, comunicados, probas aplicadas, gabaritos e outros.

Confira abaixo:

Concurso Receita Federal – cronograma

O contrato ainda apresenta outras datas possíveis de realização das etapas do concurso Federal. Veja:

9/11/2022 – publicação do edital de abertura;

publicação do edital de abertura; 1/1/2023 – divulgação dos locais de prova;

divulgação dos locais de prova; 6/1/2023 – divulgação da demanda de candidatos por vaga;

divulgação da demanda de candidatos por vaga; 21/1/2023 – realização das provas objetivas e discursivas nas 27 capitais brasileiras.

É importante frisar que o cronograma apresenta uma projeção de datas a partir da assinatura do contrato, que, de acordo com o portal de compras do Governo Federal, aconteceu no dia 14 de outubro de 2022.

Resumo concurso Receita Federal