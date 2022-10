Concurso Sefaz: inscrições prorrogadas e provas adiadas

O concurso Sefaz RR 2022 está com cronograma alterado! O documento adia datas importantes como período de inscrições, provas objetivas e provas de títulos do concurso da Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima.

Agora os candidatos poderão se inscrever até o dia 11 de novembro de 2022. Já as provas objetivas foram adiadas para 15 de janeiro de 2023.

Confira ao longo desta matéria mais informações sobre o novo cronograma previsto!

O concurso Sefaz RR 2022 está com cronograma alterado! O documento adia datas importantes como período de inscrições, provas objetivas e provas de títulos do concurso da Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima.

Agora os candidatos poderão se inscrever até o dia 11 de novembro de 2022. Já as provas objetivas foram adiadas para 15 de janeiro de 2023.

Concurso Sefaz RR: cronograma previsto

A Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima divulgou a prorrogação das inscrições e alteração no cronograma do concurso, confira:

Cronograma previsto Atividades Datas Previstas Prorrogação das inscrições 18/10/2022 a

11/11/2022 Geração e impressão do boleto para os candidatos

que não obtiveram ou desistiram da isenção da inscrição 14/11/2022 Relação de inscritos preliminar

(Pcd + atendimento especial). 06/12/2022 Interposição de recursos contra a lista

(Pcd +atendimento especial). 07 e 08/12/2022 Relação de inscritos definitiva

(Pcd + atendimento especial) 14/12/2022 Locais de aplicação de Prova 02/01/2023 Aplicação das Provas Escritas Objetivas 15/01/2023 Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas 16/01/2023 Interposição de recursos contra os gabaritos

das Provas objetivas 17 e 18/01/2023 Divulgação do resultado dos julgamentos dos

recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas. 31/01/2023 Divulgação do Resultado das Provas Objetivas. 31/01/2023 Prazo para recurso do resultado da Prova objetiva 01 e 02/02/2023 Divulgação do Resultado Pós-Recursos

das Provas Objetivas. 15/02/2023 Edital de convocação para Prova de Títulos 16/02/2023 Período para entrega dos Títulos 17/02 a

20/02/2023 Resultado preliminar da Prova de Títulos 06/03/2023 Interposição de recursos contra o resultado

da Prova de Titulos 07 e 08/03/2023 Resultado definitivo da Prova de Títulos 15/03/2023 Convocação para Treinamento do cargo TTE 16/03/2023

Vale ressaltar que o cronograma poderá sofrer futuras alterações, as quais serão divulgadas na página do concurso Sefaz RR. Os demais itens e subitens do edital Sefaz RR permanecem inalterados.

Leia mais em GRAN CONCURSOS, clique AQUI!