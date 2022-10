Concurso Senado: divulgada demanda candidato por vaga; confira

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou a demanda preliminar de candidato por vaga do concurso Senado. O certame registrou, ao todo, 83.059 inscritos.

Conforme já informado pelo Direção Concursos, o cargo de Técnico Legislativo (Policial Legislativo) foi a especialidade que mais registrou inscritos, com 25.037 candidaturas homologadas. Em seguida aparecem as especialidades de Processo Legislativo (16.047 candidaturas) e Administração (13.668 candidaturas), ambas do cargo de Analista Legislativo.

Confira abaixo a demanda preliminar de candidato por vaga do concurso Senado:

Analista Legislativo:

Registro e Redação Parlamentar:

Advogado:

Consultor Legislativo:

Policial Legislativo:

O concurso Senado oferta, ao todo, 22 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva para os seguintes cargos:

Técnico Legislativo Policial Legislativo: 7 vagas imediatas + 173 CR;

Consultor Legislativo Assessoramento em Orçamento (diversas subáreas): 1 vaga imediata + 19 vagas CR; Assessoramento Legislativo (diversas subáreas): 1 vaga imediata + 81 CR;

Advogado : 1 vaga imediata + 19 CR;

: + 19 CR; Analista Legislativo Informática Legislativa Análise de Sistemas: 1 imediata + 59 CR Informática Legislativa Análise de Suporte de Sistemas: 1 imediata + 39 CR Registro e Redação Parlamentar: 1 imediata + 19 CR Enfermagem: 1 imediata + 19 CR Engenharia Eletrônica e Telecomunicações: 1 imediata + 9 CR Engenharia do Trabalho: 1 imediata + 4 CR Processo Legislativo: 1 imediata + 249 CR Administração: 2 imediatas + 248 CR Arquivologia: 1 imediata + 14 CR Assistência Social: 1 imediata + 9 CR Contabilidade: 1 imediata + 19 CR



Os candidatos poderão se avaliados em até 8 etapas (a depender do cargo desejado) e o salário inicial do aprovado será de até R$ 33.461,68.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 6 de novembro de 2022!