Concursos abertos em outubro: veja editais que recebem inscrições

Outubro traz uma série de concursos abertos no país. No total, mais de 50 órgãos públicos recebem cadastros para seus concursos neste mês. Folha Dirigida traz a seguir o levantamento por região do país.

Os destaques são os concursos de TRTs, área de apoio de universidades e institutos federais de ensino e área da Segurança Pública.

Concursos Nacionais: SMV da Marinha é destaque

Entre os órgãos federais com inscrições abertas, o grande destaque é o da Marinha para o Serviço Militar Voluntário (SMV), com vagas de nível superior.

Concursos Nacionais abertos

Marinha SMV – inscrições até 08/11

Concursos Sudeste abertos: IFF, no RJ, e Bombeiros, em MG e SP, são destaques

No Sudeste do país, concursos muito aguardados estão abertos. No Rio de Janeiro, o destaque é o Corpo de Bombeiros-RJ, que recebe inscrições para a carreira de oficial, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Concursos Sudeste abertos

Rio de Janeiro

Aperibé-RJ – inscrições até 31/10

inscrições até 31/10 IFFluminense – inscrições até 03/11

inscrições até 03/11 Angraprev-RJ – inscrições até 03/11

inscrições até 03/11 Saquarema-RJ – inscrições até 06/11

inscrições até 06/11 Seeduc-RJ – inscrições até 31/12

São Paulo

Bombeiros-SP (guarda-vida) – inscrições até 31/10

inscrições até 31/10 Sorocaba SP – inscrições até 16/11

inscrições até 16/11 Guarulhos-SP – inscrições até 17/11

inscrições até 17/11 Diadema SP – inscrições até 20/11

Minas Gerais

Sejusp-MG – inscrições até 03/11

inscrições até 03/11 Ouro Preto MG – inscrições até 12/11

inscrições até 12/11 AL-MG – inscrições até 30/11

inscrições até 30/11 MP-MG – inscrições até05/12

inscrições até05/12 Bombeiros-MG – inscrições até 08/12

inscrições até 08/12 UFMG – inscrições até 12/12

Espírito Santo

Guarda Municipal de Vila Velha-ES – inscrições até 05/12

– inscrições até 05/12 TCE-ES – inscrições até 12/12

Concursos Nordeste abertos: TRT-AL em destaque

Quem procura vagas no Nordeste do país encontra boas oportunidades em TRTs e PMs. Banco do Nordeste também é destaque. Confira!

Nordeste

CRBio5 – inscrições até 27/11

Alagoas

TRT-AL – inscrições até 07/11

Bahia

CRO-BA – inscrições até 03/11

inscrições até 03/11 PM e Bombeiros-BA – inscrições até 11/11

Paraíba

Bombeiros-PB oficiais – inscrições até 28/10

Pernambuco

Hemope – inscrições até 09/11

inscrições até 09/11 Sefaz-PE – inscrições até 11/11

inscrições até 11/11 Copergás – inscrições até 23/11

Ceará

PM-CE – inscrições até 24/11

Rio Grande do Norte

Bombeiros-RN – inscrições até 30/11

No Centro-Oeste, Detran-DF, PM e Bombeiros-MS têm concursos abertos

A área de Segurança Pública é destaque no Centro-Oeste do país. Veja a seguir!

DF

Detran-DF – inscrições até 08/11

inscrições até 08/11 PPGG-DF – inscrições até 20/11

inscrições até 20/11 Seagri-DF – inscrições até 30/11

Goiás

PC-GO – inscrições até 25/10

– inscrições até 25/10 Bombeiros-GO – inscrições até 31/10

Mato Grosso

Cuiabá-MT – inscrições até 07/11

Mato Grosso do Sul

UFMS – inscrições até 07/11

inscrições até 07/11 PM-MS – inscrições até 03/11

inscrições até 03/11 Bombeiros-MS – inscrições até 03/11

Veja os concursos abertos no Sul do país

No Sul, os destaques ficam por conta de Santa Catarina.

Santa Catarina

IGP-SC – Inscrições até 26/10

– Inscrições até 26/10 Iprev-SC – Inscrições até 27/10

Inscrições até 27/10 Joinville-SC – 28/10

28/10 PGE-SC – Inscrições ate 03/11

Inscrições ate 03/11 CGE-SC – inscrições até 10/11

inscrições até 10/11 SAP-SC – Inscrições até 11/11

Inscrições até 11/11 CRO-SC – Inscrições até 05/12

Paraná

Londrina-PR – nscrições até 26/10

No Norte, vagas no TRT14

No Norte do país o destaque é o TRT14, com vagas em Rondônia e no Acre. Confira!

Roraima

Seplan-RR – inscrições até 28/10

inscrições até 28/10 Sefaz-RR – inscrições até 11/11

inscrições até 11/11 MP-RR – inscrições até 17/11

Rondônia

TRT14 – inscrições até 27/10

inscrições até 27/10 DPE-RO – inscrições até 25/11

inscrições até 25/11 Bombeiros-RO – inscrições até 07/11

Acre