Concursos públicos: 6 editais com inscrições abertas esta semana; veja

Concursos públicos PM CE

Com a oferta de 1.000 vagas imediatas e mais 500 oportunidades em cadastro reserva, o concurso público da Polícia Militar do Ceará foi publicado.

As chances são destinadas para cargo de Soldado, que exige nível médio de formação, e salários iniciais de R$ 4.983,30.

As candidaturas estão abertas e seguem até o dia 23 de novembro de 2022, pelo site do Idecan, banca organizadora do certame, A taxa de participação é de R$ 180,00.

Os candidatos serão avaliados a partir da realização das seguintes etapas:

Exame intelectual;

Inspeção de saúde;

Avaliação psicológica;

Teste de aptidão física;

Investigação social.

As provas objetivas estão previstas para serem realizadas no dia 22 de janeiro de 2023, na cidade de Fortaleza (CE).

Concurso Seagri DF

O edital do concurso Seagri DF (Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal) foi publicado e oferece 224 vagas imediatas e mais oportunidades de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior.

As candidaturas devem ser realizadas do dia 26 de outubro ao dia 30 de novembro, pelo site da Iades, banca organizadora. As taxas são de:

R$ 54,00 (Técnico)

R$ 59,00 (Analista)

As provas estão previstas para serem realizadas no dia 8 de janeiro de 2023 e os salários podem chegar a até R$ 10.670,00.

Concurso Agenersa RJ

Foi publicado o edital do concurso Agenersa RJ (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro), que oferta 50 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior de formação.

As inscrições iniciam dia 24 de outubro e vão até o dia 9 de dezembro de 2022, pelo site da FGV, banca organizadora do certame. As taxas são de:

R$ 80,00 (nível médio)

R$ 130,00 (nível superior)

As remunerações são de até R$ 5.670,00 e as provas estão marcadas para o dia 5 de março de 2023.

Concursos públicos – UFMG

As inscrições para o concurso público UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) iniciam no dia 27 de outubro e seguem até o dia 12 de dezembro, pelo site da Copeve/UFMG, com as seguintes taxas:

Nível C: R$ 80,00

Nível D: R$ 110,00

Nível E: R$ 165,00

Ao todo, são oferecidas 31 vagas para cargos de níveis médio e superior de formação e salários iniciais de até R$ 4.638,66.

As provas objetivas serão aplicadas nos dia 22 de janeiro de 2023.

Concurso IFMT

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso publicou o edital com oferta de 10 vagas destinadas para carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

As inscrições iniciam em 28 de outubro ao dia 30 de dezembro de 2022, por meio do site do próprio órgão. A taxa é de R$ 160.

As remunerações iniciais chegam ao valor de R$ 10.074,18 e as provas estão marcadas para o dia 5 de fevereiro de 2023.

Concursos públicos – Guarda Vila Velha

Outro concurso público preste a iniciar as inscrições é o concurso Guarda Vila Velha (ES), que oferta 60 vagas para a carreira, que exige o nível médio de formação.

As candidaturas devem ser realizadas do dia 28 de outubro ao dia 5 de dezembro, pelo site do Instituto Consuplan, banca organizadora. A taxa é de R$ 75,00.

As remunerações iniciais são de R$ 1.484,00 e as provas estão previstas para o dia 8 de janeiro de 2023.