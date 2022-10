Conheça a acreana que assinou contrato internacional e desponta como promessa do MMA

Com apenas 25 anos, a lutadora acreana de MMA Waleska Karolaine tem pela frente uma grande oportunidade: ela acaba de assinar um contrato com a empresa americana Legacy Fighting Alliance (LFA). Waleska é a primeira acreana a assinar com evento internacional.

A estreia já acontece na próxima semana. No dia 4 de novembro, ela enfrenta a paulista Luana Santos em uma luta que ocorre às 17 horas (horário do Acre), no ginásio Polvilho, em São Paulo e será transmitido pelo canal Combate.

Ao ContilNet, a atleta disse que a preparação já começou muito antes e vê nesta luta uma oportunidade de crescimento. “Todos os treinos estão sendo fortes para esse combate. Acredito que ele me levaria a lutar fora do país e trazendo mais oportunidades para mim no MMA profissional”.

Apesar de ser um esporte em ascensão em todo o mundo, Waleska precisou sair do Acre para conseguir oportunidades e com este contrato e a visibilidade que vai ter, ela espera que outros atletas tenham as possibilidades que ela não teve. “Eu acredito que eu sendo a primeira acreana a chegar ao UFC vai abrir portas para outras atletas do mesmo estado que o meu”, pontuou.

Morando no Rio de Janeiro há dois anos, ela afirma que estar longe da família é o mais difícil, mas destaca o apoio. “Meus familiares sempre estão me apoiando. A parte mais difícil é deixar de lado a saudade de casa e a saudade da família para correr atrás dos meus objetivos”.

Waleska está cheia de expectativas para os próximos passos após a luta. “Após essa luta, creio eu que vamos subir mais um degrau e chegar mais perto ainda do meu sonho que é chegar ao evento UFC”.