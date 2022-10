Caminhoneiros bloqueiam BR-364 na capital; Acre tem 3 pontos de bloqueios

No Acre, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou no início da tarde desta segunda-feira (31), que há três pontos de bloqueio registrados em rodovias federais.

O bloqueio acontece por conta de manifestação de caminhoneiros contra o do resultado do segundo turno das eleições contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) para a Presidência da República.

Os trechos são no Km 298 da BR-317, entre Brasileia e Assis Brasil, o km 103 da BR-317, foi em Senador Guiomard e o km 124 da BR-364 em Rio Branco.



Em nota, a Polícia Rodoviária Federal afirmou ter tomado, desde domingo, todas as providências para o retorno da normalidade do fluxo. No fim da manhã desta segunda, a corporação informou que vai à Justiça para liberar as vias e que iniciou negociação com os manifestantes. A PRF informou que já acionou a Advocacia-Geral da União (AGU), que representa órgãos do governo em ações judiciais, para apresentar os pedidos à Justiça Federal.