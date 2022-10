Contrato de Mbappé no PSG prevê salário de R$ 3,2 bilhões, superando Messi e Neymar

Segundo a publicação, Mbappé tem o maior contrato do elenco do PSG, superando Neymar e Messi. O argentino fatura 41 milhões de euros líquidos (R$ 208 milhões) por temporada na França. Enquanto o Camisa 10 brasileiro recebia 36 milhões de euros líquidos (R$ 182 milhões) no primeiro contrato com o Paris Saint-Germain em 2017. Não foi especificado quanto Neymar recebe no contrato atual, que foi renovado em 2021.