Detran abre licitação de pregão eletrônico para prestação de serviço

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) abre licitação de pregão eletrônico 391/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de execução indireta de vigilância patrimonial armada, a ser efetuada nas dependências e instalações deste Departamento Estadual de Trânsito/AC, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, uniformes e equipamentos adequados à execução dos trabalhos, a fim suprir as necessidades do órgão, nas cidades de Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no presente instrumento. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 20 de outubro de 2022, 07:15.

