Devastada, Gisele Bündchen recorre a guia espiritual após divórcio

De acordo com o Celebrity Net Worth, o alcance financeiro de Gisele é de US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2,1 bilhões). Anualmente ela embolsa cerca de US$ 40 milhões (cerca de R$ 211 milhões) com contratos firmados mesmo após a aposentadoria, em 2015.

O (agora ex) casal

Gisele e Tom estavam casados desde 2009. Eles são pais de Benjamin, de anos 12, e Vivian, de 9. Ele também é pai de John, de 15, de uma relação anterior.