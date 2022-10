Dia do Rei: homenagens aos 82 anos de Pelé tomam conta das redes

O grande rei Pelé completa 82 anos neste domingo (23/10) e recebeu inúmeras homenagens de outros craques e de clubes do futebol brasileiro. Além deles, as redes sociais foram invadidas por felicitações ao novo ciclo do ex-jogador.

Pelé já havia se manifestado em seu perfil do Instagram sobre o dia e agradeceu o carinho dos brasileiros. Em vídeo, o Rei agradeceu a saúde e afirmou que “82 anos é um presente de Deus”.

Entre 1956 e 1977, o brasileiro fez história no Santos, na Seleção Brasileira e no New York Cosmos, clube americano que não existe mais. Foram 1.283 gols marcados pelo melhor jogador de futebol de todos os tempos, consagrando-o, assim, como o maior artilheiro da história do futebol mundial. Além disso, foram três Copas do Mundo, duas Libertadores, dois Mundiais e seis Campeonatos Brasileiros conquistados.