Dois homens vendendo drogas em via pública são presos em bairro de Rio Branco

Dois homens, sendo um deles monitorado por tornozeleira eletrônica, foram presos acusados de tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (28), no bairro das Placas, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), eles estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados via Copom para fazer uma averiguação de dois homens que estariam em via pública vendendo entorpecentes no bairro das Placas.

Ao chegar no local denunciado, os PMs viram os dois homens em fuga e foi feito um cerco policial. A dupla acabou sendo detida. Na correria, os homens ainda jogaram um ponte contendo as drogas dentro. Os policiais encontraram 6 saquinhos de merla e 30 trouxinhas de cocaína.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada juntamente com as drogas à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.