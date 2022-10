Dois são presos acusados de roubar mãe e filha em Rio Branco

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 21, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE prendeu em cumprimento de mandado de prisão preventiva R. C. de S. de 20 anos e R. G. P. Da C. de 20 anos, autores de um roubo no ramal do Amapá no dia 01/08/2022.

O crime ocorreu no dia 1 de agosto de 2022, por volta das 21h, quando os autores a bordo de uma motocicleta abordaram mãe e filha e subtraíram, mediante violência com emprego de arma de fogo, uma moto e dois celulares.

A prisão do investigado se deu em virtude de um trabalho investigativo da Polícia Civil que colheu elementos probatórios suficientes para identificação da autoria e representou junto ao judiciário para expedição do mandado judicial cumprido nesta manhã.