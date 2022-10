Empresa de telefonia Vivo vê lucro aumentar e dispara nas ações do mercado financeiro

A Vivo (VIVT3) atingiu lucro líquido de R$ 1,43 bilhão no terceiro trimestre do ano. O montante é 9,3% maior que os ganhos registrados um ano antes, de R$ 1,31 bilhão, informou a companhia, em relatório divulgado nesta terça-feira (25).

A receita operacional líquida da operadora de telecomunicações mostrou crescimento de 10,6% no comparativo anual, totalizando R$ 12,2 bilhões. O resultado foi impulsionado pelo avanço das receitas de serviço móvel (+13,8% ano a ano) e aparelhos (+25,9%).

A receita fixa manteve desempenho positivo, mantendo a trajetória pelo quinto trimestre consecutivo. As receitas de FTTH (Fiber to the Home ou Fibra Para o Lar, traduzido para o português) subiram 20,1%.

Segundo a Vivo, a diferença temporal entre a divulgação das novas alíquotas do ICMS e a redução do preço nas faturas não impactou a receita líquida no período.

Impulsionado pelas receitas totais, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente somou R$ 4,95 bilhões, alta de 12,3% sobre o terceiro trimestre de 2021. A margem Ebitda atingiu 40,6%, aumentando em 0,6 ponto percentual.

A Vivo registrou crescimento de 14,6% no número de acessos, chegando a 111,6 milhões. Os acessos core aumentaram ainda mais a participação e representaram 93,2% do total.