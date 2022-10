Empresária tem loja invadida no Acre e suspeita de ação do crime organizado; IMAGENS

Uma mulher bem vestida foi flagrada por câmeras de segurança no bairro aviário, em Rio Branco, supostamente invadiu a loja Fina Boutique, da empresária Gabriela Queiroz, que também é colunista do ContilNet. Ela acredita que essa ação tenha partido do crime organizado.

O fato ocorreu por volta da meia noite desta quinta-feira (20). De acordo com as imagens gravadas pelas câmeras de segurança, a mulher é morena e no momento do crime usava vestido, bolsa e salto. Dois homens ajudam quebrar a porta. Minutos depois um carro estaciona para pegar os produtos e foge do local.

A porta foi arrombada e vários produtos foram levados, causando um prejuízo estimado em R$ 15 mil. “Entraram já sabendo o que queriam levar. As roupas roubadas foram todas no tamanho P. Outras coisas de alto valor, como cafeteira, ferro a vapor, máquinas, não levaram”, disse a empresária.

A Polícia Militar esteve no local e um boletim de ocorrência será prestado pela colunista, contendo todas as informações, inclusive as imagens das câmeras.

Confira imagens das câmeras de segurança: