Estes dois grandes concursos poderão ser lançados em novembro

Concurso para a BB Tecnologia está confirmado. Foto: montagem / Pexels / Canva Pro

A área de tecnologia é uma das que possuem altos salários e sempre despertam muito interesse de concurseiros de todo o Brasil.

Uma grande empresa desse ramo, a BB Tecnologia, que faz parte do conglomerado Banco do Brasil, realizará em breve seu concurso público. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi a empresa escolhida, por meio de dispensa de licitação, para executar o certame.

Ainda não há confirmação dos empregos a serem ofertados no concurso BB Tecnologia, mas de acordo com o projeto básico do certame, deverão ser preenchidas oportunidades para:

Técnico de Operações;

Técnico Administrativo;

Analista de Operações.

Essas vagas exigem ensino médio e superior, sendo que para Técnico de Operações, o profissional deverá possuir CNH B e disponibilidade para viagens.

Os salários ainda não foram informados, mas conforme o último edital, os Analistas de Operação recebiam R$ 3.823,12. Além disso, a BB Tecnologia concede os seguintes benefícios:

Auxílio-refeição;

Auxílio-creche;

Vale-transporte;

Plano de saúde, com reembolsos para medicamentos e tratamentos odontológico e oftalmológico.

O conteúdo programático a ser cobrado no concurso BB Tecnologia ainda não foi divulgado, mas em edital anterior, a prova teve 60 questões envolvendo as disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Conhecimentos Específicos e/ou Noções de Informática.

Concurso Receita Federal

Edital segue previsto. Foto: montagem / Pixabay – Canva PRO

Outro grande concurso público a ser realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A expectativa, conforme projeto básico, é de publicação do edital até o dia 09 de novembro de 2022.

Se você busca um concurso de nível federal e com alto salário (valor pode chegar a R$ 21 mil), essa é a oportunidade. O número de vagas para o concurso Receita Federal também é alto, sendo ofertadas 699 vagas.

Desse total, 230 vagas são destinadas ao cargo de Auditor Fiscal e 469 vagas para Analista Tributário.

Para disputar qualquer uma das oportunidades ofertadas pela Receita Federal, é necessário possuir ensino superior em qualquer área de formação.

A remuneração inicial para Analista Tributário é de R$ 11.684,39, enquanto que o Auditor Fiscal recebe o valor de R$ 21.029,09 iniciais. Todas as oportunidades exigem jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os benefícios concedidos pela Receita Federal são os seguintes:

Auxílio-alimentação de R$ 458,00;

Auxílio-saúde de R$ 106,50 por pessoa;

Benefício pré-escolar;

Adicional noturno para quem trabalha de escala;

Adicional de insalubridade de 10% a 20% do vencimento básico para quem trabalha em aeroportos, fronteiras, etc.

Vale salientar que não será possível concorrer para os dois cargos, pois as provas serão realizadas em uma mesma data.

A confirmação das etapas do concurso público se dará com a publicação do edital, mas a expectativa é de que os candidatos realizem três provas, sendo duas objetivas (uma de conhecimentos gerais e uma de conhecimentos específicos) e uma discursiva.

Leia mais em CONCURSOS NO BRASIL, clique AQUI!