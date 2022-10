“Eu queria era sair dali”, diz mãe de aluna que saiu em desespero após escola sofrer ameaça de invasão no Acre

A mãe de um aluna entrou com contato com a redação do ContilNet para denunciar a falta de segurança na Escola Estadual Padre Diogo Feijó, em Rio Branco. De acordo com a denúncia anônima, por volta das 13h desta terça-feira (18), vários alunos saíram do local em estado de desespero após verem pessoas armadas tentando invadir a escola.

De acordo com as informações repassadas pelos alunos aos pais, um grupo que faz parte de organização criminosa tentou invadir a escola para matar uma aluna e a coordenadora da instituição.

“O caso é tão grave que soubemos que a moça que eles estavam procurando nem estuda mais na escola, que foi transferida exatamente porque estava sob ameaça de morte. Queremos uma explicação. Se até transferiram a menina é porque a ameaça existe”, disse a mãe que preferiu não revelar o nome dada a situação de insegurança.

A mãe da aluna deixou a filha por volta das 13h e momento depois recebeu a ligação para retornar. “Minha filha me ligou desesperada, querendo sair de lá. Eu fui com muito medo, numa correria, e não procurei a coordenação para saber o que houve. Eu queria era sair de lá”, disse.

Agora ela cobra explicações, principalmente porque a filha não quer mais ir pra escola. “O que soube foi que agora no final da tarde estava tudo normal, como se nada tivesse acontecido, mas isso não pode ficar assim. Precisamos saber o que se passa. Se a escola está sob ameaça, precisamos de uma medida”, desabafou.

A reportagem tentou entrar em contato com a coordenação da Escola pelos números disponíveis como contatos em redes sociais e não obteve êxito. Em breve mais informações.