Ex-policial abre fogo em creche e mata 26 crianças e 12 adultos na Tailândia

Entre as vítimas, havia crianças de 2 anos.

Segundo a polícia, o assassino chegou à creche, na cidade de Uthai Sawan, dentro da província de Nong Bua Lamphu, a 500 quilômetros de Bangkok por volta da hora do almoço.

Agitado, ele atropelou funcionários. Depois, desceu do carro, atirou contra outros funcionários e invadiu uma sala trancada onde crianças descansavam, buscando pelo seu filho, que era aluno da creche. Sem encontrar o garoto, ele esfaqueou outras crianças e professores da escola, uma delas grávida de oito meses, de acordo com a polícia tailandesa.

Depois, o homem voltou para sua casa, matou a mulher e o filho a tiros e se suicidou, ainda de acordo com policiais que investigam o caso.

O assassino foi identificado como o Panya Khamrab, um ex-policial que havia sido dispensado de suas funções há cerca de um ano por envolvimento com drogas. Horas antes do ataque, ele havia comparecido a um tribunal local para responder por uso e posse de narcóticos.

A polícia ainda não tem clara a motivação do crime.

Os investigadores disseram ainda não saber se Khamrab estava sob efeito de algum tipo de droga no momento do crime.

O caso chocou o país, onde tiroteios em massa são raros. O primeiro-ministro do país, Prayuth Chan-Ocha, se pronunciou sobre o assassinato.

“Ordenei ao chefe de polícia que se desloque imediatamente ao local para tomar as medidas necessárias e todas as partes envolvidas para prestar socorro imediato a todas as pessoas afetadas”, disse, em um comunicado.