Fãs de Carlinhos Maia param no hospital após anúncio de separação

A separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães causou grande impacto na vida de alguns dos seguidores do casal. Isso porque o humorista afirmou que tem recebido relatos de fãs, em grande parte senhoras, que passaram mal com a notícia e tiveram de ir ao hospital. “Parem com isso agora”, alertou Maia, preocupado com quem o acompanha diariamente.

“Às senhorinhas e aos nossos seguidores que estão há tanto tempo com a gente, fiquem tranquilos. Estamos recebendo vídeos, fotos, de algumas de vocês indo parar no hospital, outros sem se alimentar. Oxente, parem com isso agora”, iniciou Carlinhos, em um texto publicado em seus Stories.

O empresário agradeceu o carinho dos fãs para com o agora ex-casal, mas repreendeu o consequente descuido dos seguidores com a saúde. “A gente agradece todo esse amor e preocupação, mas não é motivo pra vocês se descuidarem da saúde. Acaba com isso agora. Estamos bem, no nosso tempo”, assinalou.

Maia aproveitou o momento para desmistificar, mais uma vez, que a separação teve relação com mídia ou o lançamento de algo.

“Isso não tem nada a ver com mídia, nem pra lançar porcaria nenhuma. Se vocês gostam mesmo da gente, se acalmem, e não gerem expectativas que te façam mal!”

Por fim, Carlinhos tentou tranquilizar os fãs mais uma vez: “Amo vcs. Mas não quero ninguém mal. Há problemas bem maiores no mundo, nada de ruim nos aconteceu. Fiquem em PAZ!”.