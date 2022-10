Final do campeonato acreano de poesia falada acontece nesta sexta-feira

Embaixo da Quarta Ponte, versos serão avaliados para decidir o vencedor do Campeonato Acreano de Poesia Falada. Nesta sexta-feira (28), acontece a final do Campeonato, a partir das 17h, embaixo da ponte no bairro Cadeia Velha, que conta com 10 poetas, classificados através de edições especiais e ranking.

A poesia falada, também conhecida como Slam, é uma prática em torno da palavra, com diversas regras que envolvem performance e poesia original dos seus participantes, com tempo limitado a 3 minutos para as apresentações. Não existem temas adequados, existem várias linguagens possíveis, que variam com a diversidade dos participantes que fazem parte deste movimento.

Central de Slam

A Central de Slam foi fundada no ano de 2019, pelo coletivo Poetas Vivos, com intuito de ser o circuito estadual de poesia falada, abrangendo todos os campeonatos de Slam de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Xapuri.

A central de Slam é responsável por através de edições e classificatórias mandar o representante para o Slam BR, o Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, que através desse circuito nacional é decidido que nos representará no Slam Mundial, que acontece na França.

Cronograma:

17h: Recital livre e microfone aberto

17h30 às 18h: Atividades criativas

18h: Ana Gabriela

18h20: Kaeli

18h30: Início da primeira chave do Slam

19h20: Dêca

19h30: Segunda chave do Slam

20h30: Future

20h40: Semifinal

21h30: Poetas vivos

21h40: Final Slam