Flamengo x Athletico: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

O Athletico chega novamente na final de Libertadores após 17 anos e busca o título inédito. Em um ciclo copeiro, o Furacão conquistou a Sul-Americana (2018-2021) e a Copa do Brasil (2019). Com o Brasileiro de 2001, a maior taça continental é a única que falta na galeria de troféus do clube entre os principais torneios do Brasil e da América do Sul. Para o jogo, Felipão tem elenco completo.

Transmissão: Conmebol TV, ESPN e SBT.

Tempo Real: CLIQUE AQUI e acompanhe no ge.

Escalações prováveis Flamengo: Dorival Júnior O Flamengo vai para campo com a sua força máxima, o chamado time de Copas. Depois de ficar sem João Gomes na decisão da Copa do Brasil, Dorival Júnior confirmou a escalação que o torcedor acostumou-se a decorar de Santos até Pedro. No banco, Arturo Vidal também está recuperado de pequeno procedimento cirúrgico realizado há uma semana e fica à disposição. O Rubro-Negro carioca chegou ao Equador com 29 jogadores e apenas três baixas por lesão: Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Varela. A escalação tem: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel. Desfalques: Rodrigo Caio e Bruno Henrique passaram por cirurgias no joelho recentemente e só voltam a jogar em 2022. Varela sofreu uma lesão muscular na coxa e foi vetado. Athletico – Técnico: Luiz Felipe Scolari O treinador atleticano mantém mistério na formação inicial, mas pretende reforçar o meio-campo para tentar travar o Fla. Com isso, o time usa um sistema inédito que tem três volantes, um meia e dois atacantes. A dúvida é entre Erick e Hugo Moura como primeiro homem do meio. Felipão ainda tem um plano B que seria a entrada de um zagueiro, como fez nas quartas da Copa do Brasil, para a saída de um jogador ofensivo. O provável time: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick (Hugo Moura), Fernandinho, Alex Santana e David Terans; Vitinho e Pablo. Provável Athletico x Flamengo na final da Libertadores — Foto: ge Desfalques: Julimar, Reinaldo e Marcelo Cirino (departamento médico). Arbitragem Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Patricio Loustau (ARG) Assistentes: Diego Bonfá (ARG) e Ezequiel Brailovsky (ARG)

Diego Bonfá (ARG) e Ezequiel Brailovsky (ARG) Quarto árbitro: Facundo Telles (ARG)

Facundo Telles (ARG) VAR: Mauro Vigiliano (ARG) A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Athletico na final da Libertadores — Foto: ge Ficha técnica: Flamengo x Athletico — Foto: ge

O confronto entre os times rubro-negros virou rotina ultimamente. Essa é a nona vez que os clubes se encontram em um mata-mata nos últimos 11 anos. No total, em 14 jogos, foram sete vitórias do Flamengo, cinco empates e duas vitórias do Athletico.