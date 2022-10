Flamengo x Corinthians: ContilNet traz opções de lugares para assistir à final da Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians disputam nesta quarta-feira (19) a final da Copa do Brasil, no Maracanã, Rio de Janeiro. A final acontece às 21h45 pelo horário de Brasília e 19h45 no horário local. No primeiro jogo, na Neo Química Arena, o resultado foi empate sem gols, por isso, caso ocorra um novo empate nesta noite, a decisão vai para os pênaltis.

No Acre, a torcida organizada do Flamengo, chamada AcreFlanáticos, se reúne no Plano B, anexo ao Vintage Pub, com entrada no valor de R$10,00 e o som fica por conta do Samba Groove.

Já a torcida organizada do Corinthians no Acre, chamada Bando de Loucos, se reúne no Container Beer & Food, no bairro Estação Experimental.

Além dos locais onde as torcidas organizadas se reúnem para torcer, outros bares e restaurantes também devem exibir a final da Copa do Brasil.

MANJAR DELÍCIA

ACADEMYA LOUNGE BAR

VERSANNO CONVENIÊNCIA

BAR DA PISCINA – AABB

A CONFRARIA GASTROBAR

SERINGAL BIER

RECANTO FOOD&BEER