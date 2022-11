Frente fria chega ao Acre e fortes rajadas de vento assustam a população

Na noite desta segunda-feira (31), por volta das 22h, fortes rajadas de ventos chegaram a Rio Branco trazendo consigo uma brusca queda de temperatura e chuva em alguns bairros da capital.

Vale ressaltar que um alerta já havia sido emitido sobre a friagem e que os ventos que poderiam ultrapassar os 80 km/h. Segundo o site Clima Tempo, na madrugada de terça-feira (01/11), as temperaturas cairiam para 13° C com sensação térmica de 8 °C, devido aos ventos. Durante o dia, as temperaturas serão amenas, não devendo ultrapassar os 22° C.